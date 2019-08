Soudan: Coopération entre les richesses animales et l'OADA

Khartoum — Le sous-secrétaire au ministère des richesses animales et de la Pêche, Ahmed Mahmoud Sheikh Eldin a discuté, mercredi avec la délégation de l'Organisation arabe pour le développement agricole (OADA) des moyens de renforcer la coopération dans le domaine du développement des capacités, de la formation des cadres et de l'application de programmes de vulgarisation et d'études de recherche sur les maladies transfrontalières communes dans les régions Moyen-Orient et pays arabes.

La réunion a examiné l'évaluation du programme de prévention des maladies transfrontalières réalisée par l'Organisation pour ses membres dans les pays arabes et a souligné que le Soudan fait partie intégrante de ses programmes, notant que l'Organisation Mondiale a loué de la Santé Animale au Soudan.

Il a expliqué que la délégation avait été éclairée sur des étapes du projet de prévention des maladies animales transfrontières, qu'a débuté en deux phases et a expiré, révélant la préparation de la troisième phase de ce projet, afin de soutenir des activités d'exportation, de la santé des troupeaux nationaux et d'ouvrir de nouveaux marchés aux pays du Moyen-Orient et d'Afrique.

Pour sa part, Le membre de la délégation de l'OADA, Dr. Ahmed Al-Majali a remercié le ministère pour son intérêt à préserver le troupeaux nationaux, réaffirmant la coopération de l'organisation avec le ministère pour fournir une assistance et de consultations technique et afin de tirer parti de l'élevage et pour élaborer un plan d'action pour la phase suivante en fournissant de vastes partenariats et en créant une infrastructure à la fois interne et externe.

Il a indiqué que la troisième phase durera six jours pour identifier toutes les étapes de la mise en œuvre du programme au Soudan et comprend un certain nombre de visites pour fournir des consultations techniques ainsi qu'une assistance et des possibilités de formation des cadres dans le domaine de la prévention des maladies transfrontalières afin de soutenir la santé et la sécurité du troupeau national et de parvenir au développement durable.