Maroc: Le partenariat Afrique-Indonésie doit reposer sur une logique gagnant-gagnant

Le ministre de l'Equipement, du Transport, de la Logistique et de l'Eau, Abdelkader Amara, a appelé, mercredi à Bali, à inscrire le nouveau partenariat Afrique-Indonésie dans une logique gagnant-gagnant.

"Le renforcement du nouveau partenariat Afrique-Indonésie doit inéluctablement se faire dans une logique gagnant-gagnant où les impératifs du développement économique des deux parties sont pris en considération", a indiqué le ministre lors d'une intervention à la session plénière du Dialogue Indonésie-Afrique sur les infrastructures (IAID 2019), qui s'est tenu les 20 et 21 août à Bali, en Indonésie.

A cet égard, rapporte la MAP, M. Amara a cité l'expérience marocaine en matière de coopération Sud-Sud portée au plus haut niveau par S.M. le Roi Mohammed VI, et qui accorde une place de choix au continent africain. En témoignent, a relevé le ministre, les visites d'Etat et de travail effectuées par Sa Majesté le Roi et le nombre important d'accords de coopération signés par le Maroc et les pays de l'Afrique, et qui couvrent une multitude de domaines : politique, économique, social et culturel.

Dans cette perspective, il a souligné l'importance de développer les relations de coopération bilatérales entre les deux gouvernements respectifs, en initiant et renforçant les échanges dans des domaines divers tels que, la connectivité, les infrastructures, le transport, l'industrie, l'énergie, les TIC, entre autres, ainsi que dans d'autres domaines, notamment la formation, l'échange d'expertise, de savoir et de savoir-faire.

M. Amara n'a, par ailleurs, pas manqué de saluer la volonté de l'Indonésie de développer sa coopération avec le continent africain, notamment sur le plan économique et commercial.

Outre sa participation à IAID 2019, M. Amara a eu des entretiens avec la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Mme Retno LP Marsudi, ainsi qu'avec le ministre indonésien de la Planification du développement national, Bambang P.S Brodjonegoro.

D'autres rencontres bilatérales ont été tenues entre la délégation accompagnant le ministre et certaines entreprises indonésiennes intéressées par le Royaume.

Le ministre devrait également effectuer des visites de terrain de certains grands projets d'infrastructure réalisés par des entreprises indonésiennes et se trouvant à Bali.