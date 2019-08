Madagascar: Drjs Alaotra Mangoro - Du sport pendant les vacances

Le sport commence à avoir une place dans la région Alaotra Mangoro.

La compétition sportive, une des activités des vacances organisées par la Maison des jeunes, sous le haut patronage du Directeur Régional de la Jeunesse et du Sport à Alaotra Mangoro. Il s'agit du foot à 3, de la pétanque et de l'échec. L'organisateur a choisi particulièrement les jeunes de moins de vingt ans. Les participants ne doivent payer aucun frais ni une quelconque somme pour y participer, autrement dit, tout est gratuit alors que nombreux étaient les lots gagnés pour les finalistes et lors de la phase finale, mercredi dernier.

Pour les résultats, quatorze clubs ont participé au foot, et la coupe était remportée par le FC Avaradoha. Le duo de Dominick et Bolo était sacré champion pour la pétanque. Et pour les jeux d'échec, Dollit s'est fait remarquer par rapport à ses adversaires.

« C'était le premier évènement initié par la Maison des Jeunes et qui a connu un grand succès. Nous, au sein de la DRJS, organiserons chaque année des évènements similaires pour faire plaisir aux jeunes dans la région Alaotra Mangoro. La seconde édition sera au programme en octobre puisque nombreux sont les jeunes qui nous l'ont demandés, avant la prochaine nouvelle année scolaire »,a expliqué le directeur, Arnaud Andrianiaina.