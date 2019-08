Ile Maurice: Hôtel Labourdonnais - Que mangent le ministre Sinatambou et ses convives ?

Loin des bouteilles d'eau plate et des biscuits secs, Etienne Sinatambou et ses convives semblent raffoler de mets bien préparés, avec des ingrédients aux sonorités de luxe, au Labourdonnais Waterfront Hotel. La langouste Thermidor, c'est quoi ? Et les moules poulettes ? Petit tour de table pour vous mettre en appétit à l'heure du déjeuner...

Si la préparation du Virgin Mojito est simple (Sprite, feuilles de menthe et citron) et ne nécessite pas une grande connaissance culinaire, tel n'est pas le cas pour la langouste Thermidor. La sauce Thermidor requiert une technique assez précise : réduction des échalotes dans du vin blanc, crème, jus de citron, le tout avec un peu de beurre, moutarde, fromage et ciboulette. Cependant, le plat ne figure pas sur la nouvelle carte du restaurant fréquenté par Etienne Sinatambou. Donc, si l'envie vous en prend, il faudra penser à sortir casseroles et «kalchoul» et se mettre aux fourneaux. Et si vous avez besoin d'un goûteur, vous savez vers qui vous tourner...

Aux côtés de la langouste nage la Vieille Rouge. Comment est préparé le poisson pour le ministre et ses convives ? Là, rien de très fou, plat recommandé pour les jours où l'envie de sophistication ne se fait pas ressentir. Sur la carte du restaurant est simplement annoncé «Filet de Vieille Rouge cuit au four, saupoudré de sel aux baies de Genièvre». Bon, on est quand même loin des biscuits Marie, mais ce n'est pas la langouste Thermidor non plus...

Moules poulettes...

Et les moules poulettes ? Si ceux qui ne côtoient pas la haute gastronomie auront tendance à penser qu'Etienne Sinatambou est friand de «dipin moul» et de «poul», il n'en est rien. Il s'agit là de moules «cuites au vin blanc, échalote et crème fraîche».

Quant aux boissons, il semble que les goûts du ministre et de ses convives restent dans le classique. Pas de champagne, pas de whisky hors de prix. Aux côtés des cocktails classiques comme le Sex on the Beach et le Bloody Mary, se trouvent du gin tonic et du café décliné sous plusieurs formes : Hazelnut Café, Café Latte, Expresso et même un café gourmand. Non, vous ne savez pas ce que c'est ? Tout simplement un café servi avec des petits gâteaux... et des biscuits.