Cote d'Ivoire: Maladie mystérieuse au Nord - Le ministère de la Santé et de l'hygiène publique invite les populations au calme et à la sérénité

Le vendredi 16 août 2019, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a été informé par ses services décentralisés, notamment le District Sanitaire de Mankono de l'existence d'une maladie non encore identifiée qui serait à l'origine de plusieurs cas de décès à Yérétièlé dans la sous-préfecture de Dianra.

Les premières informations sur la maladie posent le diagnostic suivant : les signes cliniques présentés par les patients sont :

Des œdèmes au niveau du visage et des membres inférieurs

Une constipation

Des douleurs thoraciques (douleurs au niveau de la poitrine)

Des ballonnements abdominaux

Une fatigue générale

Des vomissements

Il faut noter que, dans la période de juillet à août 2019, 28 cas de décès ont été enregistrés à Yérétièlé créant ainsi une psychose au sein de la communauté.

Après les investigations menées par la Direction Départementale de la Santé de Mankono, cela a permis de faire ressortir 9 cas de décès présentant le tableau clinique de cette maladie non encore identifiée.

Cependant, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique tient à porter à la connaissance de la population ivoirienne que depuis juillet 2019, aucun autre cas de décès n'a été notifié.

En outre, la mobilisation des équipes médicales de recherche au sein de la communauté a permis d'identifier quatre (4) personnes présentant depuis deux à trois semaines les signes de cette maladie.

Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique invite les populations, en général, et celle de Yérétièlé en particulier, au calme et à la sérénité.

Par ailleurs, il est recommandé à toute personne présentant l'un des signes sus-cités de se rendre immédiatement dans le centre de santé le plus proche.

Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique appelle la population à éviter l'automédication.

Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique tient à rassurer les populations qu'une équipe de l'Inhp (en plus des cliniciens et de laborantins), est mobilisée pour identifier cette maladie afin d'y apporter une riposte appropriée.