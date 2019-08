Madagascar: Football - La gratitude du coach Nicolas Dupuis à l'égard de ses partenaires

Nicolas Dupuis aux côtés du Directeur Général de Telma.

Un mois écoulé, après la CAN, les clubs des partenaires avec le coach Nicolas Dupuis ont organisé pour la première fois une conférence de presse relative au parcours des Barea à la CAN. Tous les représentants de chaque partenaire du football étaient présents, hier au Carlton Anosy.

Le sélectionneur, Nicolas Dupuis n'a pas manqué de remercier tous ceux qui ont contribué de près ou de loin aux succès des Barea à la CAN. Il a commencé la conférence de presse d'hier, par des remerciements adressés à tous les acteurs de cette aventure de quatre semaines intenses en Egypte. « D'abord, je tiens à remercier le chef de l'Etat dont la présence a été primordiale. Le ministre a également fait preuve de soutien durant toute la compétition, ainsi que les partenaires ici présents. Je remercie aussi tous ces nombreux spectateurs, qu'ils soient venus en Egypte ou restés à Madagascar, pour leur soutien indéfectible. Un fait qui, sans conteste, procure un immense plaisir. Sans eux on n'est rien », a-t-il évoqué. Ses remerciements s'adressent de même aux joueurs, qui ont fait preuve de force et de courage. Il a bien précisé qu'ils étaient à l'écoute de ses instructions. « Je n'ai même pas eu le temps pour être sincère de les remercier et de leur dire au revoir, parce qu'il s'agissait bien d'un au revoir lorsqu'on s'est quitté. J'en profite aujourd'hui pour leur dire un grand merci. Ils ont su donner le plaisir, la joie et le sourire et réunir tous les gens », a-t-il ajouté.

Ensuite, le Coach a fait un petit « background » du chemin des Barea à la CAN. Il a relaté les sensations fortes qu'ils ont partagées ensemble. Un de ces plus beaux souvenirs était la victoire de Madagascar face au Nigeria, qui est triplement champion d'Afrique ,sur un score de 2 à 0.De même pour les stress et les angoisses ressentis, qui se sont multipliés durant les huitièmes de finale opposant Madagascar à la RDC. « Egalité à la 90e minute (2-2), j'ai vu les larmes de mes joueurs. Nous devrions chercher de buts pour les 30 minutes supplémentaires à jouer et faire de notre mieux pour donner du plaisir aux plus de 500 spectateurs qui y sont venus. Qui aurait cru que Madagascar a pu battre la 45e équipe du classement de la FIFA. Après cette victoire, nous rejoignions l'hôtel et nous étions accueillis par des Malgaches et certains gens qui se vantent d'être Malgaches ainsi que des Egyptiens détenteurs de Visa malgache. Tout le monde était heureux et nous commençons à rêver», a-t-il expliqué. Dès rentrée au pays, Nicolas Dupuis était surpris de l'accueil chaleureux des spectateurs. Ils étaient remplis de joie en réservant un accueil chaleureux à ces héros depuis l'Ivato jusqu'à Mahamasina. « De toute ma vie, je n'oublierai jamais ce moment ».

L'histoire continue. Le contrat de Dupuis s'est expiré le 31 juillet dernier. Cela n'a pas encore de suite tant qu'on n'aura pas élu le nouveau président de la FMF. Par contre, Nicolas Dupuis a accepté la demande du président de la République de travailler ensemble pour le bien du football malgache, selon ses explications. Il restera quatre ans à Madagascar pour réaliser certains projets, tels que la construction des infrastructures liées au football, l'encadrement et la détection des meilleurs joueurs. Dans tous les cas, il serait toujours disponible pour l'équipe nationale. Le prochain rendez-vous sera le match amical en octobre et la qualification de la CAN 2021 en novembre. Une projection du film qui résume le parcours des Barea a clôturé la conférence de presse.