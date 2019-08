Algérie: La "convention du pacte politique" des Forces de l'alternative démocratique le 31 août

Alger — La "convention du pacte politique", organisée par les partis des Forces de l'alternative démocratique, est prévue le 31 août prochain avec plusieurs thèmes à l'ordre du jour, a-t-on appris jeudi auprès du Front des forces socialistes (FFS), l'un des partis de ce pôle.

Outre le FFS, les Forces de l'alternative démocratique comprend également le Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD), le parti des Travailleurs (PT), le parti socialiste des Travailleurs (PST), l'Union pour la changement et le progrès (UCP), le Mouvement démocratique et social (MDS), le parti pour la laïcité et la démocratie (PLD), la Ligue algérienne de défense des droits de l'Homme (LADDH), ainsi que des personnalités politiques, des universitaires et des juristes.

Les participants auront à débattre de plusieurs thèmes liés à la crise politique qui secoue le pays actuellement, notamment "la transition démocratique, le processus constituant souverain, l'Etat de droit, les libertés individuelles et l'Etat social", a-t-il précisé.

Selon le Premier secrétaire du FFS, les Forces de l'alternative démocratique "sont ouverts au dialogue et à travers la convention du 31 août, ils veulent lancer un message au pouvoir, à savoir la nécessité d'ouvrir un dialogue global et sincère afin de trouver les solutions idoines permettant à l'Algérie de sortir de l'actuelle crise politique".

Pour rappel, les Forces de l'alternative démocratique avaient lancé le 21 juillet dernier un appel pour la tenue d'une convention du pacte politique, dans lequel ils ont souligné qu'"aucune initiative politique de quelque nature qu'elle soit et aucun dialogue politique ne sont viables sans la satisfaction de quatre exigences".

Ces exigences portent sur la libération des détenus du Hirak, l'ouverture des champs politique et médiatique, l'arrêt du "dispositif répressif et de l'instrumentalisation de la justice", ainsi que le départ du régime et de ses symboles.