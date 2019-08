Algérie: Le Forum de l'élite nationale pour un dialogue sérieux et responsable

Alger — Le forum de l'élite et des compétences nationales, a appelé jeudi par la voix de son président, Youcef Kacimi, à un dialogue "sérieux et responsable" pour permettre au peuple "d'exercer son droit constitutionnel", à travers l'organisation d'une élection présidentielle "régulière et transparente" garantissant l'édification d'un Etat de droit.

Reçu par le coordinateur de l'Instance nationale de dialogue et de médiation (INDM), Karim Younes, le président du Forum qui était accompagné d'une délégation représentant 16 universités nationales a souligné "l'importance d'une volonté politique pour faire aboutir la démarche de changement du régime, à laquelle appelle le Hirak populaire afin de consolider les principes de la démocratie effective et réunir le climat adéquat à l'organisation d'une Présidentielle libre et transparente".

Appelant à "l'association de l'élite nationale au processus de dialogue pour renforcer la confiance entre les membres de la société, et partant, faire sortir le pays de la crise qu'il traverse", il a proposé dans ce sens "la révision de la loi portant régime électoral pour concourir à la réussite de la prochaine échéance, et conférer davantage de légitimité aux institutions de l'Etat".

Kacimi a appelé, en outre, à "la démission du gouvernement actuel désigné par l'ancien président, à la lutte contre la corruption et à la poursuite en justice des personnes impliquées dans des affaires de corruption", préconisant l'installation d'une "Instance nationale chargée de la surveillance, de l'organisation des élections avec un rôle renforcé en matière de contrôle des résultats du scrutin".

Pour sa part, M. Karim Younes a mis en avant l'importance de "promouvoir le dialogue avec toutes les parties, sans exclusive aucune, pour faire sortir le pays de cette situation difficile", saluant "le rôle crucial que peut jouer l'élite nationale pour permettre à l'Algérie de renouer avec le développement et la prospérité.

"En dépit de toutes les critiques, l'INDM qui regroupe des personnalités nationales compétentes dans divers domaines, est là pour servir le pays et le sauver de la situation actuelle, sans rien attendre, ni avantages ni intérêts personnels", a-t-il insisté.

Il a rappelé, par ailleurs, les efforts incessants de l'Instance pour la libération de tous les détenus pour le port du drapeau amazigh lors du Hirak populaire, l'apaisement de la situation et la satisfaction des revendications du Hirak pour un changement radical avec le départ des symboles de l'ancien régime et la consécration de la justice et de l'égalité".