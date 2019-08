Algérie: Equipe nationale de football - Démissionnaire, Medane dénonce "une campagne haineuse"

Alger — Hakim Medane, démissionnaire ce mercredi de son poste de manager général de l'équipe nationale de football, a dénoncé une « campagne haineuse » qui a l'a visé sur le plan personnel, tout en se disant "fier" d'avoir servi "bénévolement" la sélection.

"Je souhaite bon courage aux différents staffs de l'équipe nationale, à leur tête le sélectionneur national, et aux joueurs. J'ai été fier d'avoir servi bénévolement l'équipe nationale de mon pays en tant que manager général, après l'avoir fait en tant que joueur. Mais après plus de deux ans au poste de manager général, je me sens fatigué, et écœuré par une campagne haineuse qui m'a visé personnellement et a visé la Fédération. J'ai donc préféré laisser la place à une compétence afin de poursuivre cette mission", a réagi Medane au site officiel de la FAF.

Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, la FAF a annoncé mercredi la démission de Medane, installé au poste de manager général en 2017 peu après l'élection de Kheireddine Zetchi à la tête de l'instance fédérale.

"Après plus de deux années en tant que manager général de l'équipe nationale A, Hakim Medane a décidé de prendre du recul en se mettant à la disposition du président de la FAF et du Bureau fédéral dont il est membre, et ce, pour d'autres missions", a indiqué la FAF.

Avant d'enchaîner : "Medane, qui s'est donné à fond depuis son installation à la tête de l'administration de l'équipe nationale lors du premier BF de l'actuelle équipe fédérale, s'est senti fatigué et a donc demandé à être déchargé de sa mission".

L'ancien joueur de la JS Kabylie était de la campagne victorieuse de la sélection algérienne en Coupe d'Afrique des Nations CAN 2019 en Egypte, où les Verts avaient été sacrés en dominant le Sénégal (1-0) le 19 juillet dernier en finale de la 32e édition disputée au stade du Caire.