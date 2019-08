Maroc: Le Festival international de Volubilis de musique mondiale traditionnelle de retour à Meknès

La 20ème édition du Festival international de Volubilis de musique mondiale traditionnelle sera organisé, du 23 au 26 août à Meknès, à l'initiative du ministère de la Culture en partenariat avec le Conseil de la région de Fès-Meknès. Organisé sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI sous le signe "Le Festival international de Volubilis, un carrefour pour le dialogue des cultures et le brassage des arts", se veut un espace de célébration des différentes expressions du patrimoine culturel et artistique, de revalorisation des musiques traditionnelles authentiques et de mise en valeur des sites et monuments historiques de la cité ismaélienne.

Le Festival international de Volubilis des musiques traditionnelles du monde, initié en partenariat également avec la commune de Meknès, s'inscrit dans le cadre des manifestations d'art et de patrimoine mises en place par le ministère de la Culture en vue de préserver le patrimoine culturel et artistique et promouvoir ses différentes expressions. Cette édition qui a choisi le Canada en tant qu'invité d'honneur, verra la participation d'artistes et de groupes de Côte d'Ivoire, de Chine, du Autriche et du Maroc.

La cérémonie d'ouverture de cette édition aura lieu dans le site archéologique de Volubilis et sera marquée par la présentation d'une création artistique originale intitulée "Voyage dans Volubilis". Elle connaîtra la participation de plusieurs groupes issus notamment de Chine et du Maroc. Le Festival se poursuivra sur la place "Lahdim" et le Centre culturel Mohamed Al Manouni à Meknès, lesquels accueilleront plusieurs artistes et groupes de musiques marocains et étrangers.