Cameroun: Volley-ball féminin - Les Lionnes soignent leur entrée

Le Cameroun a dominé le Sénégal sur le score de 3 sets à 0 hier après midi en ouverture du tournoi.

Comme c'était le cas avec le handball mardi 20 août à Casablanca, la sélection nationale féminine de volley- ball a ouvert le tournoi de volley- ball de cette 12e édition des Jeux africains. Hier après-midi donc, à la Bouazaoui Arena, le Cameroun a joué contre le Sénégal. Une rencontre qui s'est soldée sur le score de 3 sets à 0 (25-15, 25-23, 25- 13) en faveur des championnes d'Afrique. A la fin de la rencontre, le ministre des Sports et de l'Education physique, Narcisse Mouelle Kombi, qui a effectué le déplacement de Salé, est descendu sur le taraflex féliciter Christelle Nana Tchoudjang et ses coéquipières. Dans sa suite, on trouvait le président du Comité national olympique et sportif du Cameroun, Hamad Kalkaba Malboum.

Pour venir à bout des Sénégalaises, il aura fallu 68 minutes aux Camerounaises. Un groupe coaché pour la circonstance par Anomah Neba, en l'absence de l'entraîneur principal, Jean-René Akono, empêché. Son assistant encadrera d'ailleurs l'équipe pendant toute cette compétition. Parmi les absences, il y a également celles Laetitia Moma et Raissa Nasser. Si les premiers sets ont été assez faciles, bien que chacun ait duré 20 minutes pour un résultat de 25-15 d'une part et 25-13 d'autre part, c'est le second set qui aura donné du fil à retordre au regard du score: 25-23. Ce dernier a duré 28 minutes. Toutefois, l'essentiel a été sauf puisque les Camerounaises n'ont perdu aucun set au cours de cette rencontre.

Pour la suite de la compétition chez les dames, le Cameroun affronte le Kenya demain après-midi dans la même enceinte sportive. Un remake de la récente finale du Championnat d'Afrique des Nations en Egypte. D'ailleurs, des gradins, les Kenyanes ont regardé le match de leur prochain adversaire. Aujourd'hui, c'est la sélection nationale messieurs qui entre en compétition. Nathan Wounembaina et ses coéquipiers seront opposés aux Egyptiens