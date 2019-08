Algérie: Saisie de 14.500 euros non déclarée à l'aéroport Houari-Boumediene

Alger — Une personne a été interpellée par la police des frontières à l'aéroport international Houari-Boumediene d'Alger en possession de 14.500 euros non déclarés, indique vendredi un communiqué des services de la Sureté nationale.

"Les forces de police des frontières de l'aéroport Houari-Boumediene, ont interpellé un individu qui s'apprêtait à embarquer sur un vol à destination de Dubaï, en possession de 14.500 euros non déclarés, en infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger", précise la même source.

Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre la criminalité, notamment la détention et le trafic illicite de stupéfiants, les forces de police des sûretés de wilaya d'Oran, Alger et Batna ont saisi récemment plus de 37 kilogrammes de cannabis traité.

En effet, les forces de la police judiciaire de la sûreté d'Oran ont, lors d'une perquisition au domicile d'un individu, récupéré plus de 30 kilogrammes de cannabis traité.

A Alger, trois individus ont été interpellés et plus de 4 kilogrammes de cannabis traité récupérés dans la localité de Draria, tandis qu'à Batna, une personne a été arrêtée et plus de 3 kilogrammes de cannabis traité ont été saisis.

A Constantine, les éléments de la police ont mis fin aux activités illicites de 3 individus et récupéré plus de 6550 comprimés psychotropes.