Algérie: Une cache pour terroristes découverte à Tizi-Ouzou

Alger — Une cache pour terroristes contenant divers objets a été découverte jeudi à Tizi-Ouzou par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP), indique vendredi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'Armée nationale populaire a découvert, le 22 août 2019, une cache pour terroristes contenant divers objets à Tizi-Ouzou/ 1ère RM", précise la même source.

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, "des détachements combinés de l'ANP ont arrêté deux individus et saisi 3.424 cartouches de calibre 12 et 16 mm, tandis que quatre groupes électrogènes et six marteaux piqueurs ont été saisis à Bordj Badji Mokhtar/6e RM".

Dans le même contexte, des détachements combinés de l'ANP et de la Gendarmerie nationale "ont arrêté à Ouargla, In Amenas et Biskra/4e RM, deux narcotrafiquants et saisi 3100 comprimés de psychotropes, 2,880 kilogrammes de kif traité et un camion".

En outre, les éléments de la Gendarmerie nationale "ont arrêté trois individus et saisi une somme de faux billets d'une valeur de 679.000DA et du matériel informatique à Tipaza/1ère RM".

Par ailleurs et dans le cadre de la lutte contre la contrebande, des détachements de l'ANP "ont saisi 11.846 litres de carburant destiné à la contrebande et deux véhicules à Tébessa et Souk-Ahras/5e RM".

En outre, et dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine, un détachement de l'ANP "a arrêté à Ain Salah/6e RM, 18 immigrants clandestins de différentes nationalités et saisi un véhicule tous terrains et une somme d'argent", ajoute le communiqué.