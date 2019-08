Maroc: Cinéma sur la Muraille - Le cinéma en fête à Essaouira

Chaque mois une projection en plein air

La ville d'Essaouira abritera, dimanche, la première édition de l'initiative baptisée "Cinéma sur la Muraille", une manifestation qui vise à célébrer le 7ème art et offrir aux cinéphiles souiris et d'ailleurs l'opportunité de renouer, chaque mois, avec cet art. Initié par l'Association "Moga'Jeunes" en partenariat avec l'Association Essaouira-Mogador, la Cinémathèque marocaine, le Centre cinématographique marocain (CCM) et les autorités de la ville, ce rendez-vous cinématographique permettra donc aux autochtones comme aux visiteurs de la cité des Alizés d'assister, chaque mois et gratuitement, à la projection d'un film grand public en plein air.

Cet événement, qui se déroulera pour sa première édition à la mythique Place El Menzeh (20H00), vient donc s'ajouter à une série d'activités inédites menées par la société civile locale pour booster la dynamique culturelle et artistique que connaît la ville d'Essaouira tout au long de l'année et renforcer ainsi son attractivité en tant que capitale du tourisme culturel par excellence. Lors de cette première édition, le public souiri sera convié à venir nombreux apprécier le film "Lahnech", d'une durée de 1h30, sortie en 2017.

De son réalisateur Driss Mrini, avec comme acteurs principaux les talentueux Aziz Dadas et Majdouline Idrissi, ce film est une comédie noire qui focalise sur Dadas qui incarne le personnage d'un homme qui usurpe la profession d'un flic sans calculer les conséquences de son acte. Mais ce qui était imprévisible est qu'une policière tombe amoureuse de lui alors qu'elle est censée l'arrêter. Suite à diverses aventures inouïes, drôles et comiques, il s'aperçoit combien les relations humaines sont souvent très fragiles dans un univers dominé par les apparences.

Dans une déclaration à la MAP, le président de l'Association "Moga'Jeunes", Otmane Mazzine, a fait savoir que cette structure associative, qui comprend en son sein un groupe de jeunes Souiris déterminés à contribuer aux efforts de développement de leur ville, aspire à créer sans cesse de nouvelles activités au profit de la population d'Essaouira comme pour ses hôtes, notamment les jeunes, afin de favoriser leur épanouissement. "Nos sommes là pour œuvrer par, pour et avec les jeunes d'Essaouira et d'ailleurs, afin de permettre à la jeunesse souirie de faire sa place dans la ville", a-t-il expliqué.

Née le 15 avril 2019, l'Association "Moga'Jeunes" se fixe aussi pour missions d'oeuvrer par, pour et avec les jeunes de la ville d'Essaouira et d'ailleurs à faire vivre la fraternité, lutter contre l'exclusion, promouvoir les valeurs d'ouverture, de partage et du vivre-ensemble, préserver le patrimoine et contribuer à l'émergence d'une jeunesse citoyenne et responsable, a précisé M. Mazzine.

De son côté, le président de l'Association "Marocains Pluriels" et parrain de "Moga'Jeunes", Ahmed Ghayet, a indiqué que cette manifestation cinématographique vise à offrir une projection de films mensuelle et gratuite à la population et notamment la jeunesse, surtout que la ville d'Essaouira ne possède pas de salle de cinéma. "La culture en général et le cinéma en particulier sont de précieux vecteurs pour transmettre des messages. Donc, nos objectifs sont à la fois culturels, civiques et facilitateurs du vivre-ensemble, puisque le cinéma permet l'ouverture sur l'Autre et la connaissance d'Autrui", a-t-il souligné.