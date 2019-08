Algérie: 27e vendredi du Hirak à Alger - Les citoyens continuent de réclamer le changement

Alger — Les citoyens sont sortis à Alger pour le 27ème vendredi consécutif, réitérant leurs revendications liées au changement du système, au départ de ses symboles et au jugement de tous les corrompus.

Comme à leur habitude, les manifestants se sont donné rendez-vous au centre-ville de la capitale où ils ont scandé des slogans appelant à l'édification d'un Etat de droit, à l'indépendance de la justice et à la lutte contre la corruption.

Les manifestants qui ont emprunté les principales artères de la capitale, à l'instar de la Grande-Poste, la place Maurice Audin et le Boulevard Zighout Youcef, où un important dispositif sécuritaire a été déployé, ont également exprimé leur attachement à l'unité nationale et leur rejet à toutes les manœuvres susceptibles de porter atteinte à la cohésion du peuple algérien.

Brandissant le drapeau national, les citoyens ont entonné en chœur "djeich-chaab khawa khawa" (armée et peuple sont frères), "Djazaïr horra démocratia" (Algérie libre et démocratique) et "Silmia, silmia" (pacifique, pacifique), tout en exprimant leur détermination à poursuivre ces marches jusqu'à la satisfaction de leurs revendications.

Des manifestants ont, pour leur part, réclamé, lors de ce 27ème vendredi de mobilisation, l'urgence d'organiser des d'élections présidentielles "libres et transparentes" pour mettre fin à la crise qui secoue le pays.

Ces nouvelles marches interviennent au moment où l'instance nationale de dialogue et de médiation, présidée par Karim Younes, poursuivait ses rencontres de consultation avec les partis politiques, les organisations nationales et les dynamiques de la société civile pour tenter de trouver les solutions permettant une sortie de crise.

Ces rencontres ont été l'occasion de formuler plusieurs propositions, dont celles de fixer la date de la présidentielle dans les plus brefs délais et de garantir les conditions nécessaires pour la tenue d'une élection régulière et transparente, en sus de l'installation d'une instance nationale indépendante pour la surveillance de cette élection.

Ils ont également appelé à la libération des manifestants arrêtés lors du Hirak dans plusieurs wilayas, exigeant d'écarter du dialogue toute personne impliquée dans des affaires de corruption.

Il est à noter que la marche à Alger s'est déroulée dans le calme et, comme à l'accoutumée, les manifestants ont commencé à se disperser aux environs de 17h00 cédant la place aux jeunes bénévoles qui ont, dans un geste de civisme et de citoyenneté, commencé à nettoyer les lieux.