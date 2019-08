Ile Maurice: Tara Knitwear et Rossana Textiles - Les employés finalement payés

Ils pourront toucher leur salaire de juillet. Les usines de Tara Knitwear Ltd et Rossana Textiles ont été placées sous l'administration de BDO Maurice, mercredi 21 août. Les procédures en vue du décaissement du salaire pour le mois de juillet ont été enclenchées ce vendredi 23 août 2019, annoncent les administrateurs Afsar Ebrahim et Georges Chung Ming Kan dans un communiqué émis ce jour.

«Nous avons demandé à la banque de traiter ce cas avec urgence», explique Georges Chung Ming Kan. Les employés devraient donc recevoir leur salaire pour le mois de juillet d'ici ce samedi 24 août ou au plus tard le lundi 26 août. Quant aux salaires pour le mois d'août, le paiement sera effectué la semaine prochaine.

«Depuis la prise en charge des deux entités sous l'administration de BDO, les administrateurs sont en contact permanent avec tous les acteurs concernés, notamment les employés, leur représentant syndical, les institutions financières, le ministère du travail et les fournisseurs. Pour l'heure toutes les usines, soit celle de Tara Knitwear à Plaine Lauzun et Nouvelle France ainsi que ce Rossana Textiles à Plaine Lauzun, sont opérationnelles», explique BDO.

«Nous faisons tout notre possible pour rassurer les clients sans qui nous ne pourrons sauver ces entreprises. Nous remercions tous les employés pour leur dévouement, leur soutien et leur engagement dans ces moments difficiles. Ils ont beaucoup souffert pendant ces deux derniers mois. De notre côté, nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour ramener la situation à la normale», soutient Afsar Ebrahim.

Les administrateurs travaillent à la mise en œuvre d'un plan de redressement pour Tara Knitwear Ltd et Rossana Textiles Ltd. Une réunion avec les créanciers des deux entreprises est prévue le 29 août au Taher Bagh Hall à Port-Louis.