Soudan: La troïka félicite Hamdouk pour sa nomination au poste de Premier ministre

Khartoum — Les pays de la troïka (Royaume-Uni, États-Unis et Norvège) ont félicité M. Abdullah Hamdouk pour sa nomination en tant que Premier ministre par le Conseil souverain, se félicitant de sa vaste expérience professionnelle et de la formation d'un gouvernement dirigé par des civils. Troïka espérait et attendait avec impatience de travailler avec les nouvelles institutions soudanaises.

"Ce moment historique offre au Soudan une opportunité unique pour la paix à l'intérieur de ses frontières et la mise d'une constitution qui garantit la protection des droits de l'homme, responsabilise tous les Soudanais, y compris les femmes et les jeunes, et instaure l'infrastructure nécessaire à des élections libres et équitables", a déclaré le troïka en exhortant en particulier les mouvements armés à coopérer de manière constructive avec le nouveau gouvernement pour instaurer la paix.