Soudan: Le Conseil de sécurité se félicite de la nomination des institutions civiles

Khartoum — Le Conseil de sécurité des Nations unies s'est félicité de la signature de la déclaration constitutionnelle par les parties soudanaises et de la désignation du conseil souverain et du Premier ministre comme étapes vers la mise en place d'un gouvernement civil dans le pays. Le Conseil a salué dans un communiqué de presse l'accord signé le 17 août 2019 entre FDLC et le CMT.

Le Conseil s'est félicité de l'engagement pris par les Soudanais en faveur d'une transition pacifique et a salué le rôle vital joué par l'équipe de médiation de l'Union africaine et de l'Éthiopie et le soutien apporté par l'IGAD au processus de négociation aux côtés de l'ONU, de la Ligue arabe et d'autres organisations de la communauté internationale.

Le Conseil s'est également félicité de l'engagement contenu dans les conventions visant à instaurer une paix juste, globale et durable au Soudan grâce à un traitement radical des causes des conflits et des conséquences de la guerre. Le Conseil de sécurité a noté le rôle important joué par les femmes et les jeunes dans la réalisation d'une transition pacifique au Soudan.

