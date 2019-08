Congo-Kinshasa: «Trajectoire bienveillante et d'espoir pour les droits de l'homme »

Poursuivant sa mission humanitaire sur la paix, la vulgarisation des droits de l'homme et le développement par des activités bienfaisantes, le Secrétariat Général du Conseil Universel pour la Paix des Nations et Continents, « CULPAC » en abrégé, relance sa campagne de sensibilisation sur les droits humains par la distribution gracieuse de livrets de poche sur cette matière au profit de la République Démocratique du Congo.

Lundi 6 août 2019 après-midi à Sabelprint à Dison (Belgique), M. Daniel Santu Biko, Secrétaire Général du CULPAC, assisté de M. Patrice Salaga, Conseiller Diplomatique, ont procédé à la présentation de 200.000 (deux cent mille) livrets dont l'impression a été rendue possible grâce à la contribution remarquable de Sa Grandeur Dominique Khonde Mpolo, Ministre Universel pour la Paix.

Des associations belges ont été conviées à cette rencontre. Dès le commencement de cette rencontre, M. Daniel Santu Biko, a expliqué le sens de la démarche du CULPAC de la nécessité d'informer et de sensibiliser la population mondiale dont africaine sur les Droits de l'Homme pour asseoir la paix, la liberté, la démocratie et le développement sur le continent Africain.

L'ignorance des peuples cause la violence et l'agressivité, telles que l'exploitation de tout un peuple par une minorité au pouvoir, les conflits fratricides armés, la contestation des résultats électoraux, l'oppression, la récession économique, etc.

A son tour, M. Sabel a encouragé le CULPAC dans cette mission et l'a soutenu par un travail de qualité pour l'impression de ces brochures des Droits de l'Homme.

A son tour, M. Sabel a encouragé le CULPAC dans cette mission et l'a soutenu par un travail de qualité pour l'impression de ces brochures des Droits de l'Homme. Puis vint l'intervention de Mme Victoria Bell, Présidente de REBORN asbl, avec ce message de soutien : "Nous, en tant qu'autrice et Présidente de Rebornasbl, ainsi que le Conseil d' Administration de Rebornasbl à Malmedy, soutenons cette campagne de sensibilisation du Conseil Universel pour la Paix des Nations et Continents, le CULPAC, sur la vulgarisation des Droits de l'Homme en République Démocratique du Congo et ailleurs. Nous adressons nos compliments à Sa Grandeur, Dominique Khonde Mpolo, Ministre Universel pour la Paix, pour sa contribution dans l'impression de ces livrets sur les Droits de l'Homme.

Nous remercions cette personnalité bienveillante, respectable et respectée pour son investissement en faveur du bien de l'Humanité. Nous sommes convaincus que le respect des Droits de l'Homme assure la tranquillité, la paix, l'épanouissement et la bonne gouvernance d'une nation quelle qu'elle soit. Nous sommes honorés de prendre part à cette rencontre sur les Droits de l'Homme et gageons qu'elle signe le succès d'une merveilleuse aventure humanitaire.

" Notez que Madame Victoria Bell a écrit son roman ayant pour titre "Terroristat home" dans lequel elle défend les mamans protectrices. Le droit de vivre en sécurité et dans le respect font partie aussi des Droits de l'Homme. Sa présence à cette présentation du livret de poche vulgarisant les Droits de l'Homme s'inscrit dans le cadre d'un partenariat avec REBORN asbl qu'elle préside au programme du CULPAC sur le rapprochement des peuples et nations belgocongolaise.

Ensuite, M. Jean-Paul Noël de l'asbl Psy Cause prendra la parole en encourageant l'éducation des droits de l'homme pour qu'elle soit introduite dans des programmes scolaires via un cours de la citoyenneté.

Cette rencontre constructive et fructueuse pour les Droits de l'Homme s'est terminée par la prise des photos souvenirs dans la convivialité.

Bruxelles, le 15 août 2019

Secrétariat Général du CULPAC