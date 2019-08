Madagascar: Rap - Maréva Ranarivelo, ou Chilla, s'impose en France

Le style et le talent, Maréva Ranarivelo, une star en devenir.

Chilla pour la scène, Maréva Ranarivelo commence à imposer sa marque dans le milieu du rap en langue française. En fait, elle est suisse mais la rappeuse commence à se faire un nom dans le milieu musical français. Elle vient ainsi de sortir son premier album « Mün » au mois de juillet,dans lequel se trouvent 17 titres, portant toujours le message du féminisme engagé, elle a ajouté plus de maturité émotionnelle à cet opus. Puisqu'elle a déjà habitué ses fans et les amateurs de rap à des textes à la cravache. Tels « Si j'étais un homme » en 2017 ou encore « Sale chienne », Maréva Ranarivelo clame un style direct et sans chichis. Agée de 25 ans, Chilla est une rappeuse suissesse qui a été bercée depuis son enfance de tous les genres musicaux. Avec des parents aussi éclectiques que mélomanes, elle retrouve facilement ses marques.

A six ans, elle apprend le violon, un instrument qu'elle maîtrise parfaitement puisqu'elle l'a étudié jusqu'à 17 ans. En parallèle, elle commence à s'intéresser au rap. Un talent enfoui en elle, sans doute son côté malgache, qui l'a mis sur le chemin des pointures comme Bigflo & Oli ou encore Kery james. Maréva Ranarivelo fait la première partie de ces stars. Une propulsion fulgurante qui la place désormais comme l'une des meilleures rappeuses de sa génération. Entre le chant et les rimes, la maîtrise de Chilla n'est plus à prouver.