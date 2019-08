Madagascar: Gestion environnementale - Ambatovy partage ses acquis basés sur une approche scientifique pointue

Josia Razafindramanana, surintendante du département Environnement d'Ambatovy, lors d'un atelier à la conférence de l'ATBC 2019.

La 56e conférence annuelle de l'Association pour la Biologie et la Conservation Tropicale (ATBC) qui s'est tenue à Antananarivo du 30 juillet au 3 août 2019, était une occasion pour la compagnie minière Ambatovy de partager avec la communauté scientifique internationale l'approche qu'elle adopte pour ses actions environnementales. La compagnie a en effet, recours à une approche scientifique pointue basée sur des données de qualité et des études minutieuses, et se conforme aux normes de performance les plus strictes pour mener ses actions en matière de protection et de gestion de la biodiversité autour de sa mine à Moramanga.

A travers son département Environnement, Ambatovy a ainsi abordé lors de la conférence de l'ATBC, ses actions dans le domaine de la conservation de la biodiversité et ses activités de protection de l'environnement. La protection des espèces d'orchidées à Ambatovy, l'application de la science à la restauration écologique de la mine, ainsi que les liens entre les activités génératrices de revenus, et l'effort de conservation dans les sites de compensation, ont particulièrement suscité l'intérêt des participants. Il en était de même pour le nouveau site de nidification du héron de Madagascar (Ardeola idia) et le système de gestion environnementale de la compagnie.

En retour, Ambatovy a tiré de cette conférence qui a rassemblé près de 800 personnes venues de 55 pays, des informations complémentaires et d'autres points de vue pouvant contribuer à la réussite de son programme de gestion et de protection de la riche biodiversité qui se trouve dans son site minier à Moramanga.