Congo-Kinshasa: Lutte contre Ébola - L'organisation d'une marche de soutien aux équipes de riposte

La marche qui s'est déroulée, le jeudi 22 aout, a été initiée par le gouverneur de la province du Nord-Kivu, M. Carly Nzanzu Kasivita, avec la coordination générale de la riposte au virus Ébola de Goma dans l'objectif de soutenir le mécanisme de la réponse à la maladie à Goma.

La marche est partie du stade de l'Unité à la tribune publique en passant par les ronds-points des forces armées, Tshikudu, de l'Indépendance et de Rutshuru. On compte donc plus d'un millier de marcheurs sur près de 10 km à travers la ville de Goma parmi lesquels tous les partenaires de la RDC dans la riposte, toutes les grandes institutions publiques et privées, les services de sécurité, les partis politiques, les associations, les forces vives et tant d'autres organisations tant nationales qu'internationales, y compris la communauté, ont pris part à cette manifestation de masse. Le gouverneur Carly Nzanzu Kasivita a, à cet effet, déclaré : « L'épidémie a commencé dans le territoire de Beni, mais aujourd'hui elle a atteint Goma et même le Sud-Kivu. Cela est justement dû au manque d'un détail très important, notamment l'Engagement communautaire. C'est pourquoi je félicite et remercie tout celui qui a marché avec le slogan "stop Ébola" » ;

Le Pr Stève Ahuka, expert attaché au secrétariat technique du Comité multisectoriel à la riposte à la maladie à virus Ébola, a réitéré le sentiment de reconnaissance pour les efforts fournis et conjugués par les autorités de la province du Nord-Kivu à tous les niveaux. Tout en soulignant que cette marche de soutien s'inscrit dans le cadre du renforcement de l'engagement non seulement des autorités provinciales et des communautés des zones touchées par la maladie mais également de toutes les forces vives du Nord-Kivu et témoigne ainsi leur contribution à la lutte contre ce fléau et leur volonté de mettre fin à cette épidémie dans leur contrée.

Pour sa part, le Dr Bashir Mbodj, incident manager de l'OMS à Goma, a souligné que toutes les interventions que les partenaires ont menées aux côtés des autorités de la République démocratique du Congo visent à interrompre la chaîne du virus Ébola afin d'arrêter véritablement la propagation de la maladie et prévenir sa transmission dans les autres contrées, ainsi qu'aux pays voisins de la RDC ; « Malgré les différents défis, nous avons pu installer huit laboratoires, dix centres de transit, sept centres de traitement Ébola, vacciner plus de 200.000 personnes et nous comptons près de neuf cents guéris », a-t-il indiqué. Il a reconnu que la lutte contre Ébola fait face à plusieurs défis, notamment l'insécurité dans quelques zones qui, insiste-t-il, ne nous permet pas de travailler convenablement, ainsi que la mobilisation et l'adhésion totale des communautés.