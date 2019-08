Sénégal: Ligue des Champions CAF - Génération Foot revanchard contre LPRC Oilers

C'est l'une des attractions des préliminaires retour de la Ligue des Champions CAF. Battu au match aller par le club Libérien du LPRC Oilers, Génération Foot veut laver l'affront et poursuivre son parcours.

En conférence de presse d'avant-match, Djiby Fall, l'entraîneur de l'équipe sénégalaise donne la voie à suivre pour damer les pions à LPRC.

« L'objectif c'est d'abord de ne pas prendre de but et de se qualifier ensuite parce qu'on avait encaissé à l'aller. Il ne faut pas prendre de but et essayer d'en marquer le maximum possible pour pouvoir se qualifier. Et nous pensons que c'est dans nos cordes. Et avec l'appui de tout le monde, on va le faire », a-t-il déclaré.

Après un score nul et vierge à la pause, Génération Foot s'est fait surprendre dès l'entame de la 2ème période. A la 54ème minute, Terry Sackor ouvre le score. Un but que les sénégalais ont tenté d'égaliser en vain. Avant le match retour, l'entraîneur des Académiciens a analysé le premier round.

« Pour le match aller, on a fait une bonne entame. On avait bien géré la première période. En deuxième, l'adversaire était venu avec beaucoup plus d'ambitions, en faisant un bloc beaucoup plus haut et en mettant plus d'agressivité. Ce qui nous avait beaucoup gênés. On a pris le but au cours du jeu. Et le match s'est soldé par 1 but à 0. Après, on a fait l'évaluation avec les joueurs et le staff. Et depuis lundi, on se prépare pour la qualification », a-til conclu.

Les deux équipes vont en découdre ce samedi au stade de Lat Dior de Thiès sous les coups de 18h GMT.