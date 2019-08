Congo-Brazzaville: Audiovisuel - Soixante - quatorze journalistes titulaires et étudiants formés aux techniques du métier

La cérémonie de remise des attestations à ces apprenants a eu lieu, le 23 août au Centre national de radio et télévision (CNRTV), à Nkombo, sous les auspices du directeur des informations de la télévision nationale, Borgea Samba.

Le stage à l'intention des stagiaires de la radio et télévision nationale, et des étudiants en journalisme s'est tenu du 15 juillet au 13 août au CNRTV. Il a été animé, pour le volet télévision, par Alexis Damasse Melon dit Alexis de la rivière, coordonnateur dudit stage ; pour le volet animation d'antenne radio par, Ghislaine Kinouani et pour le volet reportage radio, par Ludovic Saboukoulou Makoumbou.

En pratique, trois reportages ont été réalisés à 100% par des stagiaires. Au cours de ce stage, ils ont appris à rediger des brèves, faire des commentaires tant passables qu'acceptables. Il y a eu aussi les visites guidées dans les organes de presse audiovisuelle de la place, a indiqué Alexis Damasse Melon.

Dans leur mot de remerciement lu par Héritier Banabele, les apprenants ont souhaité que cette initiative soit pérenne. " Nous sollicitons des autorités publiques de faire du CNRTV un centre national de formation et de perfectionnement des journalistes à l'instar du CFPJ de France », ont-ils proposé.

Répondant au vœu des apprenants, le directeur des informations parlant en lieu et place du directeur général de la télévision nationale, André Ondélé, leur a fait savoir que la direction générale de la télévision n'est pas indifférente à leur soif d'apprendre. « Vous n'êtes pas tous ici parce que vous ignorez tout du reportage ou du journalisme, mais vous y êtes, pour certains en tout cas, parce que vous êtes convaincus que le savoir s'entretient et se renouvelle, surtout dans un contexte marqué par ce que Alain Finkielkraut appelle la dictature de l'urgence, tout va vite, tout se périme vite », a-t-il indiqué.

Il leur a assuré de rendre pérenne ce genre de formation dans le cadre du soutien à la formation continue des agents du CNRTV et des apprenants extérieurs désireux de s'armer de connaissances dans le domaine du journalisme. Ainsi, de cette initiative naît une ambition de faire du Centre national de radio et de télévision, non seulement le fer de lance du paysage audiovisuel, mais aussi un centre de formation permanent dans les métiers de l'audiovisuel. C'est un rêve certes, mais qui peut devenir une réalité.