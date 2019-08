Burkina Faso: Mouvement d'humeur de soldats au Camp Guillaume Ouédraogo - Le gouvernement rassure

Dans un communiqué, le ministre porte parole du gouvernement, Remis Fulgance Dandjinou a confirmé le mouvement d'humeur mais a tenu à rassurer sur « le caractère républicain des forces de défenses et de sécurité ».

« L'Etat major général des forces armées nationales s'est rendu au camp Guillaume Ouédraogo et a obtenu le retour du calme et de la sérénité. Il ressort des échanges que cette situation est l'expression d'un ressentiment par rapport à l'attaque de Koutougou. Le gouvernement rassure les populations sur le caractère républicain des forces armées nationales » peut on lire dans le communiqué gouvernemental.

Le Chef d'Etat major général des armées avait démenti ce mercredi 21 août 2019 des rumeurs « mettant en cause le moral des troupes ». Même s'il n'admettait pas la rumeur, le patron de l'armée burkinabè avait reconnu qu'il y avait « un ressenti humainement compréhensible » suite au lourd bilan de ladite attaque. Mais il avait précisé que ce ressenti « ne remettait cependant pas en cause la solidarité et la détermination des hommes à tenir haut le flambeau de la nation ».