Ile Maurice: Dettes - ZMS Computers réclame Rs 1,4 M à Planet FM

La société Mayfair and Purely Communications, qui gère la radio privée Planet FM, fait face à une réclamation de Rs 1 451 409,25 devant la cour commerciale. Cette somme représente les dettes impayées, dues à la société ZMS Computers. Cette entreprise soutient avoir fourni des ordinateurs, des équipements et d'autres accessoires pour le studio de Planet FM, situé à Ébène. Mayfair and Purely Communications est endettée auprès de cette société depuis le 2 mai.

Les dettes n'ayant toujours pas été réglées, ZMS Computers n'a eu d'autre choix que de déposer une demande statutaire contre Planet FM, le 8 août, pour recouvrer son argent. La direction de la radio privée a contre-attaqué et réclame un ordre de la cour pour le rejet de cette demande statutaire. Dans un affidavit juré en date du 21 août, Osman Mahmad Badat, directeur de Mayfair and Purely Communications, soutient que sa société n'est pas endettée auprès de ZMS Computers. Il a précisé n'avoir jamais demandé à cette société de lui fournir des ordinateurs ou d'autres équipements pour les bureaux et le studio de la radio. Le directeur explique n'avoir jamais commandé d'ordinateurs et d'autres accessoires car les prix de cette société étaient, selon lui, excessivement supérieurs aux tarifs en cours sur le marché.

Par ailleurs, Vedan Choolun, l'un des directeurs de Planet FM, reprend les rênes de la radio ce week-end. Soupçonné d'avoir détourné Rs 11,4 millions de la compagnie, il avait été arrêté le 23 mai. Cependant, le principal concerné avait nié les accusations, affirmant qu'il s'agit d'un complot.