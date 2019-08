Ile Maurice: Circonscriptions nos 5 et 14 - Des images satellites déplacent des électeurs

Pourquoi La Valette, située à Bambous, se retrouve-t-elle dans la circonscription de BeauBassin-Petite-Rivière ? Des cadres de la Commission électorale expliquent avoir utilisé un nouveau logiciel avec des images satellites.

Vous habitez Bambous ? Vous ne voterez pas forcément à la circonscription no 14, Savanne-Rivière-Noire. Il en est de même pour quelques résidents de Triolet qui ne sont pas tous des électeurs de la circonscription de Pamplemousses-Triolet. Du registre électoral fraîchement mis à jour par la Commission électorale, il ressort que les résidents de La Valette, un complexe résidentiel de Bambous, sont des votants de Beau-Bassin-Petite-Rivière, alors que les autres habitants de la localité votent dans la circonscription no 14.

Ce changement a surpris le député du no 20 Rajesh Bhagwan, qui compte également parmi ses mandats les résidents d'Albion. «Je ne comprends pas. Il n'y a pas eu de découpage électoral. Pour aller voir ces électeurs, je dois traverser Bambous. Ce n'est pas normal. De plus, il n'y a pas de centre de vote dans ce quartier», s'indigne le député du Mouvement militant mauricien. C'est en allant récupérer le nouveau registre que le candidat aux prochaines élections générales en a fait la découverte. «En compagnie de Franco Quirin et de Karen Foo Kune, nous nous sommes déjà rendus sur place. Malgré tout, nous sommes prêts à travailler pour eux.»

Du côté de la Commission électorale, des cadres s'expliquent. C'est en utilisant un nouveau logiciel informatique avec des images satellites obtenues auprès du ministère du Logement et des terres, qu'ils ont eu des informations plus précises sur la localisation de La Valette. «En comparant la délimitation des circonscriptions avec la position des différentes localités, nous avons découvert que cette partie de Bambous est dans la circonscription no 20. Donc, sur le nouveau registre électoral, il a fallu respecter cette délimitation. N'empêche que nous avons attiré l'attention de l'Electoral Boundaries Commission pour revoir le contour de la circonscription no 14, en y incluant La Valette», explique-t-on.

En effet, si le Parlement adopte le prochain rapport de l'Electoral Boundaries Commission, les quelque 200 électeurs de La Valette voteront dans la circonscription Savane-Rivière-Noire. Au cas contraire, ils seront des électeurs de Beau-Bassin-Petite-Rivière selon le nouveau registre. Il y a un autre cas pratiquement similaire pour une quinzaine d'électeurs à Triolet.

La «frontière» entre la circonscription no 5, Pamplemousses-Triolet, et celle du n°6, Grand-Baie-Poudre-d'Or, est une route principale. Donc, à la fin de Triolet en allant vers Grand-Baie, ceux résidant du côté de la caserne des pompiers sont des électeurs d'une circonscription, mais il suffit de traverser la route pour rencontrer les nouveaux résidents dans la région du garage du Triolet Bus Service Ltd qui, eux, votent dans une autre circonscription.

Pour revenir à La Valette, projet de résidences sociales inauguré en 2009, la Commission électorale compte aménager un centre de vote mobile lors des prochaines élections car il n'y a aucun bâtiment public alentour. Cela a déjà été fait précédemment, insiste-t-on.