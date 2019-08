Angola: Le Gouvernement angolais tient à préserver le patrimoine culturel

Luanda — Le secrétaire d'Etat à la Culture, Aguinaldo Cristovão a réaffirmé vendredi la nécessité de promouvoir des actions visant à enrichir l'histoire de l'Angola, sauvegarder et valoriser le patrimoine culturel.

Intervenant dans un colloque, à Luanda, le dirigeant a dit qu'il était également indispensable de promouvoir des actions de sensibilisation et d'éducation patrimoniale, afin d'assurer une gestion durable des biens patrimoniaux nationaux.

Le secrétaire d'Etat a tenu ces propos à l'occasion de la célébration du 400 ème anniversaire de l'arrivée, en Amérique du nord, des premiers esclaves dans le campement britannique.

Eu égard au degré d'engagement du pays dans ce phénomène, et à en juger par les conséquences du trafic visibles sur tout le territoire national, notamment dans les localités où il était intense, la récupération de cette partie importante de l'histoire d'Angola revêt une importance capitale pour la compréhension de certains problèmes sociaux contemporains, pour l'affirmation de l'identité culturelle, afin que la société puisse tirer des « leçons du passé », et projeter un avenir heureux, a-t- affirmé.

A ce sujet, le secrétaire d'Etat a estimé nécessaire l'intervention des partenaires nationaux et internationaux, surtout des Universités, centres de recherches, musées spécialisés dans la thématique d'esclavage et d'autres partenaires de développement, dans l'accomplissement de cette mission pénible et noble, qui ennoblit la diversité culturelle du peuple angolais et sa contribution à la construction de l'histoire universelle.