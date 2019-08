Cote d'Ivoire: Daoukro - Le maire vise un budget d'un milliard de FCfa

"Il faut qu'on arrive à exploser le budget de Daoukro pour qu'à l'horizon 2022-2023, on puisse atteindre le milliard de F Cfa. Et dans ce milliard, la partie qui va être réservée à l'investissement sera un peu plus importante". Tel est le souhait émis par le Pr Djè Koffi Aubin, maire de la commune de Daoukro.

C'était le 20 août dernier, au centre culturel Andoh Kouadio Jean de Daoukro, à l'occasion de la 2e session ordinaire du conseil municipal.

Pour atteindre cet objectif, le premier magistrat a insisté sur la nécessité de mobiliser les ressources de sa commune. Aussi a-t-il évoqué plusieurs domaines encore inexploités dans sa commune. "Il y a beaucoup de poches où se trouve notre argent et on ne va pas le chercher. On doit travailler dans ce sens.», indique le maire.

Qui prend l'exemple de l'exploitation du cimetière : « La loi oblige le maire à inhumer tous les corps qui sont sur sa commune. Daoukro est l'une des rares communes où le cimetière n'est pas municipal. Normalement un cimetière est géré par un régisseur et la mairie doit faire en sorte que les tombes que l'on creuse soient des locations que nous devons faire aux gens qui enterrent leur corps pour 15, 35 et 99 ans.

Alors qu'ici, tout se passe sans que la mairie perçoive un centime sur les inhumations et, parfois, les exhumations. Il y a, par conséquent, tout un pan de notre activité qui est occulté". Et de poursuivre : " Pour tous les cars qui passent, pour tous les départs des gares, nous ne prenons pas un franc. Dieu seul sait le nombre de véhicules qui traversent la ville.

Nous sommes donc en train d'analyser toutes ces poches d'argent. Si l'on réussit à récupérer tout cet argent et qu'on identifie tous les contribuables de la ville, ça peut nous aider à avoir des recettes à la hauteur de nos espérances".

Le maire a toutefois insisté sur le fait que cet objectif ne pourra être atteint que si les populations sont sensibilisées, éduquées et informées dans ce sens.