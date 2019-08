Sénégal: Saint-Louis - Mansour Faye déterminé à réussir l'opération "ville propre"

Saint-Louis — Le maire de la ville de Saint-Louis, Mansour Faye, a exprimé la détermination de la commune à rendre la ville propre, conformément à l'opération "Sénégal propre" lancée par le président Macky Sall, malgré "les quelques résistances notées dans la gestion des ordures ménagères depuis la collecte jusqu'au déchargement au centre d'enfouissement".

"Malgré tout, la commune reste plus que déterminée à faire face et vaincre les résistances et en appelle aux populations pour une appropriation de ces initiatives ville propre, afin que la ville tricentenaire soit parmi les villes les plus propres du Sénégal", a-t-il insisté.

Le maire de la ville s'exprimait lors du lancement de l'opération "Clean Day" au niveau de la Langue de Barbarie.

Selon le maire, la ville fait face à "un défaut en termes de disponibilité de logistiques lourdes" mais, précise-t-il, "les ressources humaines sont là et, par rapport au moyens financiers, la commune fait de son mieux".

Il a aussi insisté sur la conscientisation des populations, parce que, selon lui, "c'est seul avec l'implication des populations, à travers les conseils de quartier, les associations communautaires de base, les jeunes et les femmes que la commune peut réussir cet objectif de rendre la ville propre, pour un "cadre de vie sain et adéquat".

L'édile de la ville a relevé que "sans l'implication des populations, tout effort sera vain car, c'est avec leur engagement et leur détermination, que l'on peut atteindre l'opération "Clean Day" et rendre la ville propre".

"L'occupation anarchique est érigée sur la berge de Goxu Mbathie et Guet Ndar et (... ) il faut nécessairement mettre fin à cela, car des arrêtés seront pris et des mesures de sanctions suivront par rapport aux récidivistes, à la suite de vastes campagnes de sensibilisation", avertit le maire.