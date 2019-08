Togo: Belle entame de As OTR et de Sémassi

Le duel As OTR - ASFOSA a été soldé par une victoire étriquée des douaniers. Une joie à laquelle ne s'attendait pas son sélectionneur.

"La partie a été très difficile pour nous et on a été très timide dans le jeu, mais on a eu cette formidable chance de marquer ; on a eu des opportunités pour corser l'addition, mais on n'a pas pu", a déclaré à la fin du match Maurice Noutsoudjè.

Malgré tout, il reconnait que "c'est une belle leçon pour bien poursuivre la compétition".

Le meme score étriqué à également't sanctionné la seconde rencontre, celle entre Sémassi et Gbohloésu des Lacs ; score en faveur des guerriers de Tchaoudjo conduits par Samer Abraw qui était plus dans l'observation des nouvelles recrues dans l'équipe.

"Gbohloésu n'a pas démérité. Mais, l'essentiel était de marquer et on a marque donc je suis satisfait. C'est déjà bon pour le moral surtout que ce n'était pas un match de consignes mais d'observation des nouvelles recrues dont certaines m'ont cependant déçu", a-t-il fait savoir.

Des deux matchs d'ouverture, le comité d'organisation a tiré ses premières conclusions.

"Cette première journée répond bien à nos attentes qui sont de permettre aux clubs de pouvoir mieux se préparer pour le début prochain du championnat. Faire un budget d'avant saison est un véritable casse-tête en termes de sous. Mais nous leur offrons cette occasion", se félicitent les organisateurs.

De façon un peu approfondie, ils disent avoir noté que "le premier match entre AS OTR n'était pas trop ce à quoi on s'attendait mais le deuxième match notamment celui entre Sémassi et Gbohloésu a vraiment donné".

Rappelons que huit équipes en tout sont en lice dans ce tournoi réparties sur deux groupes tels que Groupe A (Sémassi, AS OTR, ASFOSA et Gbohloésu) et Groupe B (Béké FC du Bénin, Dyto FC, AS Togo-port et Entente 2).