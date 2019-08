Cameroun: Aménagement de Douala - Les travaux reprennent bientôt

Les chantiers routiers notamment devraient connaître un coup d'accélérateur dès la fin des pluies.

«En termes d'aménagement des voies dégradées, il y a ralentissement des activités au niveau des routes pour deux raisons : la première est que les travaux ne peuvent pas se faire dans la même intensité quand il pleut. La pluviométrie ne nous a pas permis de boucher quelques trous qui sont sur le goudron. 2e raison : la trésorerie ne nous permettait pas de suivre. Maintenant que les choses s'arrangent, les travaux vont reprendre petit à petit parce que le soleil revient, l'Etat commence à diminuer progressivement le retard de ses arriérés. » Fritz Ntone Ntone, délégué du gouvernement auprès de la Communauté Urbaine de Douala (CUD) faisait ainsi le point des chantiers au sortir des trois premiers trimestres de fonctionnement des activités de la collectivité décentralisée publique.

Des chantiers qui pour la plupart relèvent de la Direction des Etudes, de la Planification, des Investissements et du Développement Durable (DEPIDD). Dans un contexte marqué entre autres par la préparation de la CAN 2019, la poursuite de la mise en œuvre des recommandations du Plan Directeur d'Urbanisme (PDU), la suite de la réalisation des projets structurants, ainsi que le parachèvement du Plan d'Urgence Triennal (PUT) 2015-2017. Et dans ces chantiers de la DEPIDD, entre bilan et perspectives, on peut citer, en termes d'infrastructures routières : les travaux d'aménagement de la liaison LogpomLogbessou-PK14 qui sont en phase de finalisation avec la pose de la signalisation verticale et horizontale, l'aménagement des espaces verts et les travaux d'éclairage public ; la poursuite des travaux de terrassement de l'axe PK13 Logbessou-Lendi-Mbangue ; la réhabilitation de la route de Kotto et de la desserte de Bonamatoumbe « Mont Paragon » ; les travaux d'aménagement de la voie d'accès au complexe sportif de Japoma qui ont déjà démarré, dans le cadre de la CAN à venir ; la voie d'accès aux logements sociaux chinois à Yansoki par Yassa, etc. En cours aussi, dans le cadre du projet de pavage des rues démarré au 4e trimestre de l'année 2015, les travaux de la 2e phase, près de 10km, notamment dans les quartiers New Bell, Cité Sic, Logpom et New Sodiko.

Avec des taux d'exécution globalement de l'ordre de 60%. La 3e phase, de près de 4km, a également démarré dans les arrondisse ments de Douala I, II, III. Ce qui porte à près de 20 km de pavage les voies en cours d'aménagement dans nos quartiers, parce qu'il faut y ajouter les plus de 6km déjà achevés lors de la phase 1 à Douala I, IV et

Lire aussi : Enseignement supérieur : la Fraternité cible les bacheliers