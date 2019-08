Algérie: Réunion interministérielle consacrée au dossier de l'entretien de l'autoroute est-ouest et aux mesures du péage

Alger — Le Premier ministre, Noureddine Bedoui, a présidé samedi une réunion interministérielle consacrée à l'examen du dossier de l'entretien de l'autoroute est-ouest et des mesures devant être mises en œuvre pour la mise en place d'un système de péage, indique un communiqué des services du Premier ministère.

Cette réunion a regroupé les ministres de Finances, de l'Energie, de l'Industrie et des mines, de la Poste, des télécommunications, des technologies et du numérique, des Travaux publics et des transports et des Ressources en eaux, ainsi que du Secrétaire général du ministère de l'Intérieur, du directeur du Centre national de prévention et de sécurité routière (CNPSR) et du directeur général de l'Agence nationale des autoroutes (ANA).

A cette occasion, le Premier ministre a écouté un exposé exhaustif présenté par le ministre des Travaux publics et des Transports, sur l'entretien et l'exploitation de l'autoroute est-ouest et les perspectives d'amélioration du service au niveau de cette importante infrastructure routière, reliant l'est à l'ouest du pays sur une longueur de 1216km, et ce à travers notamment l'achèvement de son équipement par des stations service, des airs de repos, centres de péages et différents systèmes de communication, de contrôle et de sécurité. Une opération dont le taux d'avancement des travaux a atteint 72%.

Dans son intervention, le Premier ministre a valorisé cette grande réalisation, qui est l'un des ouvrages structurants les plus importants du pays, facilitant le transport des personnes et des marchandises, reliant les différentes régions du nord du pays et favorisant la dynamique économique. Il a appelé, à ce propos, à "optimiser le rendement de cet acquis important et en faire une source de revenus afin de prendre en charge les dépenses de son entretien et de sa modernisation.

M. Bedoui a insisté sur "l'impératif de parachever, dans les meilleurs délais, la réalisation et l'équipement du tronçon restant (84 km) entre Dréan (wilaya de Tarf) et la frontière tunisienne ainsi que sur la réhabilitation des portions dégradées afin que cette autoroute puisse répondre aux normes en vigueur à l'échelle internationale et offrir un service de qualité à la hauteur des attentes des usagers et leur assurer les meilleures conditions de confort, de bien-être et de sécurité"

Le Premier ministre a demandé la proposition des plus modernes modes de gestion de cet ouvrage, y compris le recours au partenariat, à l'assistance technique ou à des compétences nationales et internationales ayant une grande expérience dans la gestion de ce type d'infrastructures.

M. Bedoui a chargé le ministre des Travaux publics et des Transports de l'élaboration d'une étude économique et financière détaillée selon une approche pragmatique en associant des experts et des spécialistes et à la lumière des meilleurs expériences internationales dans ce domaine afin de cristalliser une vision précise et formuler des propositions pratiques concernant les tarifs à appliquer dans le cadre du système de péage de façon à assurer la rentabilité de cet investissement public important en adéquation avec les spécificités et moyens des toutes les catégories d'usagers de la route.

Le Premier ministre a estimé que le système de péage à travers l'autoroute est-ouest est à même de garantir les revenus nécessaires à l'entretien et à la maintenance de cette infrastructure capitale appelant à ce que les tarifs soient fixés conformément aux procédures législatives en vigueur.

Il a chargé également le ministre des Travaux publics et des Transports d'élaborer une vision globale des systèmes de péage modernes à adopter afin de garantir la fluidité nécessaire aux usagers, notamment à travers la mise en œuvre du paiement électronique (e-paiement).