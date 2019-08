Algérie: Une cache d'armes et de munitions découverte à Tamanrasset

- Une cache d'armes et de munitions a été découverte vendredi par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP) près des frontières sud à Tamanrasset, indique samedi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et de la sécurisation des frontières et grâce à l'exploitation de renseignements, un détachement de l'Armée nationale populaire a découvert, le 23 août 2019 lors d'une patrouille de fouille menée près des frontières sud à Tamanrasset (6ème Région militaire), une cache d'armes et de munitions", précise-t-on de même source.

La cache d'armes et de munitions contenait "une (01) base de lance-roquettes de calibre 107 mm, une (01) mitrailleuse lourde de calibre 14,5 mm, deux (02) roquettes RPG7, un (01) canon de mitrailleuse lourde de calibre 14,5 mm, un (01) support de base de lance-roquettes de calibre 107 mm, un (01) support de mitrailleuse lourde de calibre 14,5 mm, un (01) support de mitrailleuse de calibre 12,7 mm, ainsi que 139 balles de calibre 14,5 mm".

Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement de l'ANP "a arrêté à Tamanrasset (6ème RM), vingt-quatre (24) individus de différentes nationalités et saisi 3 détecteurs de métaux, 590,9 grammes de métal jaune ainsi que du matériel de détonation", tandis que "deux (02) narcotrafiquants ont été appréhendés et 7.570 comprimés de psychotropes et un véhicule saisis".

Dans le même contexte, les éléments de la Gendarmerie nationale "ont arrêté à Batna (5ème RM), un (01) narcotrafiquant et saisi 770 comprimés de psychotropes", alors qu'"un (01) individu a été arrêté en possession d'un fusil de chasse et d'un pistolet de confection artisanale".

Dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine, un détachement de l'ANP et les éléments des gardes-frontières "ont arrêté à Ain Salah (6ème RM) et Tlemcen (2ème RM), vingt-quatre (24) immigrants clandestins de différentes nationalités".