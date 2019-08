Gabon: "Affaire de Boy" - Le clip vidéo est disponible

Le titre "Affaire de Boy " de Tina et Queen Fumi à désormais son visuel. Il était plus qu'attendu par les fans des deux artistes. Des fans qui parlent tous d'une même voix :"On pousse jusqu'au million", parlant des vues sur youtube.

Deux mois après sa sortie, le titre <>, de Tina et Queen Fumi est désormais visible sur nos écrans. La vidéo est en harmonie avec les paroles de la chanson. On peut par exemple voir Tina et Queen Fumi se parler au téléphone pour évoquer le cas de Didier : le jeune homme qui se joue d'elles. Avant de se retrouver afin d'échafauder un plan pour l'épingler. La vidéo est belle en tout point. "Nous reconnaissons la rigueur qui définie le travail de Tina depuis qu'elle est dans le game"témoigne un fan.

Vingt-quatre (24) heures après sa sortie, la vidéo compte déjà plus de soixante mille vues sur youtube. Elle s'inscrit dans la même lignée que la version audio. Les fans promettent de liker sans relâche, pour qu'elle connaisse le même succès que la version audio, sinon plus. On attend de voir ce que cela va donner dans les prochains jours.