Seychelles: United Seychelles approuve le président Faure comme candidat du parti pour les élections de 2020

Le parti politique United Seychelles (US) a approuvé le président en exercice, Danny Faure, en tant que candidat du parti aux prochaines élections présidentielles prévues pour le quatrième trimestre de 2020.

La candidature de M. Faure a été entérinée lors du 33e congrès annuel du parti qui s'est tenu samedi au centre de conférence de la Seychelles Trading Company, dans la capitale, Victoria.

S'exprimant lors de l'événement, M. Faure a déclaré qu'en choisissant US, «je suis rentré chez moi, dans ma famille, dans le parti politique où je suis né, où j'ai grandi et où je resterai».

M. Faure était le seul candidat pour le parti United Seychelles aux élections de 2020.

Il avait annoncé son intention de se porter candidat pour US dans une allocution spéciale le 29 mai.

M. Faure, qui avait pris ses distances avec United Seychelles - anciennement Parti Lepep - après être devenu président en 2016, a déclaré au congrès que le pays avait besoin d'un parti qui unifierait la nation. Il a dit que c'était sa politique depuis trois ans.

«Les Seychellois en ont assez de cette politique de division où on trouve la politique dans tous - dans le coût de la vie, dans la pauvreté, dans le trafic de drogue et dans la toxicomanie, dans la sécurité du pays et de notre territoire. Tout cela a créé de la confusion, de la frustration et de l'incertitude parmi notre peuple », a-t-il déclaré.

Il a dit aux membres du congrès que se distancer du parti auquel il était toujours membre était dans l'intérêt du pays.

«Tout ce que j'ai fait était dans l'intérêt et pour l'unité des Seychelles. J'ai dû faire des compromis difficiles pour assurer la prospérité du pays. C'est pourquoi je dirigeais un gouvernement qui est inclusif, transparent et où tout le monde est responsable. "

Il a ajouté que «la vision de United Seychelles était sacrée et était plus qu'un rêve. Quand je dis que les Seychelles sont plus grandes que nous tous, je veux dire exactement cela. Les Seychelles sont plus grandes que nous tous.

Avant l'approbation du congrès, M. Faure a du présenter sa vision pour le pays conformément à la constitution du parti. Il devait également déclarer ses actifs et ses passifs qui avaient été vérifiés par le Comité d'éthique du parti.

Pour le poste de vice-président, le comité exécutif national de United Seychelles fixera une date à laquelle le candidat à la présidentielle choisira son candidat à la vice-présidence.

United Seychelles, anciennement Parti Lepep, a remporté toutes les élections présidentielles depuis le retour du multipartisme en 1993.

Le parti a perdu les élections législatives pour la première fois de son histoire en 2016. C'est aussi la première fois que le président des Seychelles, un archipel de l'océan Indien occidental, n'est pas aussi le chef du parti au pouvoir.

M. Faure, qui était le vice-président de l'ancien président James Michel, a pris le pouvoir lorsque M. Michel a démissionné moins d'un an après avoir remporté les élections de 2015.