Congo-Kinshasa: Kinshasa - La mauvaise gestion des immondices persiste, selon la CERN/CENCO

La Commission épiscopale pour les ressources naturelles (CERN/CENCO), a procédé à la publication du rapport environnemental de certaines entités du pays au cours d'une conférence-débat. Parlant de la commune de Lemba, un constat amer a été fait sur cette municipalité de la ville-province de Kinshasa, principalement à cause de la mauvaise gestion des immondices.

D'après les experts Thierry Zeng et Fabrice Tshimanga qui ont réalisé cette enquête, aucun mécanisme de séparation de déchets en biodégradables et non biodégradables, solides et liquides n'a été mis en place par les autorités urbaines.

D'où, ils ont laissé entendre que la commune de Lemba ne respecte pas le schéma prévu par la loi numéro 11/009 du 9 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement. En plus de cela, soutiennent-ils, la commune de Lemba ne met pas non plus en application l'article 50 de la loi numéro 08/016 du 07 octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leurs rapports avec l'Etat et les provinces.

Cet article, à son point 9, stipule que " le conseil communal délibère sur les matières d'intérêt communal notamment, la construction, l'aménagement, l'entretien et la gestion des parcs publics, des complexes sportifs et des aires de jeux ; la construction et l'entretien des bâtiments publics appartenant à la commune, l'organisation des décharges publiques et du service de la collecte des déchets ; la construction, l'aménagement et la gestion des salles des spectacles".

Mais, ce qui est déplorable selon les enquêteurs, est qu'au lieu que la situation soit prise en charge par l'Etat, la collecte des déchets dans commune de Lemba est faite par les familles, les chariots mans ainsi que par certaines ONG qui œuvrent dans le secteur d'assainissement. A ce niveau, aucun endroit officiel n'a été identifié pour le stockage et la mise en décharge de ces déchets comme cela est visible dans d'autres communes. Conséquence, des rivières, des têtes d'érosions, des caniveaux, les coins des rues, constituent malheureusement les points de décharge des immondices.

La population, première victime

Selon ces experts en environnement, la moyenne des frais engagés par ménage pour l'évacuation des déchets est de 762 Francs Congolais par semaine, soit 0,4762 dollars par semaine. L'arrondissement de ce chiffre est ainsi de 0,5 dollars par semaine et 2 dollars le mois. Pour ceux qui se sont abonnés aux ONG d'assainissement, ils payent 12,8 dollars par mois. La CERN a laissé entendre que le choix d'enquête a été porté dans la commune de Lemba notamment, pour son ancienneté, son accessibilité et sa renommée qui l'a caractérisée comme une commune d'intellectuels. Pendant la séance de l'exposé de ce rapport, la CERN/CENCO a affirmé que selon les études poursuivies sur terrain, 13 quartiers de cette commune font face à des majeurs problèmes environnementaux, basés sur la gestion des immondices, voire dans des camps militaires.

Pistes de solution

Pour résoudre ce déficit environnemental, la commission épiscopale pour les ressources naturelles invite les autorités urbaines de faire une relecture minutieuse de la Constitution et de la loi numéro 11/009 du 9 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement. Ajouter à cela des séances pour évaluer la situation environnementale de la commune. Des rencontres multi-acteurs devraient également être organisées en vue d'une prise de conscience des habitants.

De ces rencontres, devraient sortir un plan de réaménagement et d'assainissement de la commune. Lequel plan qui sera inséré dans la stratégie du développement devant comprendre, entre autres, l'organisation de la population, l'éducation de la population, la dynamisation des services de l'Etat ainsi que la mobilisation des moyens financiers pour la mise en place d'un plan directeur de la lutte contre les déchets.