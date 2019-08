Cote d'Ivoire: Marchés publics 2018 - L'Anrmp lance un audit généralisé

L'Autorité nationale de régulation des marchés publics (Anrmp) a procédé au lancement de la mission d'audit généralisé des marchés passés au titre de la gestion 2018. C'était le 23 août, au siège de l'institution.

350 marchés passés par 26 structures : ministères et institutions (8), Établissements publics industriels et commerciaux (Epic, 3), Établissements publics administratifs (Epa, 3), Sociétés d'État (Sode, 6) et collectivités (6), sont visés par l'audit. L'échantillon de commandes publiques audité représente la contrepartie financière de 135 milliards de F cfa. Au cours de l'année 2018, ce sont 4 755 marchés qui ont été passés pour un montant global de 1351 milliards de F Cfa.

Les ministères et institutions ciblés pour cette 5e édition des audits généralisés sont : les ministères de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme ; de l'Économie et des Finances ; de l'Intérieur et de la Sécurité ; des Ressources animales et halieutiques ; de la Justice et des Droits de l'Homme ; de l'Éducation nationale, de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle ; du secrétariat d'État chargé du Budget et du Portefeuille de l'État et de la Cour suprême.

Les audits généralisés organisés par l'Autorité de régulation des marchés publics visent notamment à déceler les faiblesses du système des marchés publics en Côte d'Ivoire, afin d'y apporter des corrections.

« Cet audit devrait permettre de mesurer leurs propres performances », a indiqué le président du Conseil de l'autorité de régulation des marchés publics, Coulibaly Yacouba.