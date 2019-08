Afrique: Sommet du G7 à Biarritz - Trois points à l'ordre du jour de la réunion de travail avec le continent

Ouvrant les échanges, qu'il veut francs, Emmanuel Macron a soumis à ses homologues trois axes d'échanges, respectivement sur la situation en Libye, la situation au Sahel, et l'accélération économique en Afrique.

Le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré participe à cette rencontre, et devra donner sa vision sur la situation sécuritaire dans le Sahel.

Le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, qui participe à ce sommet du G7, en sa double qualité de président en exercice du G5 Sahel, et du Comité permanent inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse au Sahel, partagera la vision de ces instances sur la lutte contre le terrorisme et les inégalités, et sur les changements climatiques.

La présidence française du G7 a également convié d'autres personnalités pour la rencontre de Biarritz, dont les présidents sénégalais Macky Sall, rwandais Paul Kagamé, sud-africain Cyril Ramaphosa, égyptien Abdel Fattah Al-Sissi,chilien Sébastian Pinera, et les Premiers ministres australien, indien et espagnol, respectivement Scott Morrison, Narendra Modi et Pedro Sanchez.

En marge du Sommet, le président du Faso aura des entretiens bilatéraux avec des partenaires au développement.

Roch Marc Christian Kaboré animera, dès ce dimanche après-midi, un point de presse conjoint avec la chancelière allemande Angela Merkel.