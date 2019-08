Afrique: 74e AG de l'ONU - Voici les quatre priorités du président Tijjani Muhammad-Bande

Elu président de la 74eme Assemblée générale de l'Onu qui s'ouvre le 17 septembre prochain à New York, le nigérian, TIJJANI MUHAMMAD-BANDE par ailleurs Représentant Permanent du Nigéria auprès de l'Organisation des Nations Unies ne compte pas faire plus que ses prédécesseurs. Pourquoi ?

Diplomate de carrière, le professeur TIJJANI MUHAMMAD-BANDE est également administrateur et politologue. C'est ce dernier profil qui guidera sa vision au cours de la présidence de la 74eme Assemblée générale des nations unies.

Au cœur de ses priorités, l'on notera que le successeur de Maria Fernanda Espinosa Garcès reste vague sur toutes les questions importantes. Le fait qu'il soit africain ne devrait pas avoir non plus de véritable impact sur le continent noir.

Dans sa profession de foi, le 74eme président de l'AG de l'Onu déclare :

« Comme Président de la soixante-quatorzième session de l´Assemblée Générale, je me concentrerai sur la mise en œuvre effective des mandats existants et j´apporterai une contribution dans tous les domaines de suivi définis » introduit-il.

Au nombre des priorités, TIJJANI MUHAMMAD-BANDE note la promotion de la paix, la sécurité internationales et la prévention des conflits.

« Sur ce point, je suis tout à fait d'accord avec le Secrétaire général António Guterres pour dire que la prévention des conflits est essentielle, plutôt que d'y réagir au prix fort en vies humaines et en ressources.

La prévention des conflits est également le moyen le plus efficace de préserver les générations futures du fléau de la guerre, qui était l'engagement central des dirigeants du monde lorsqu'ils ont adopté la Charte des Nations Unies.

Alors que nous attendons avec impatience le 75e anniversaire de la fondation de l'Organisation, il est important que nous réaffirmions notre attachement à cet idéal » a fait savoir le nigérian.

Ses 3 autres centres d'intérêt sont, le Renforcement de l'action mondiale de lutte contre le changement climatique, l'Accentuation de l'inclusion, les droits de l'homme et l'autonomisation des jeunes et des femmes, respectivement.

Et enfin, la promotion des partenariats pour faire progresser la réalisation des objectifs de développement durable, en particulier les objectifs 1, 2 et 4 sur l'éradication de la pauvreté, la faim zéro et une éducation de qualité, respectivement.

« Lorsque nous disons "ne laissons personne de côté" dans le contexte de la mise en œuvre des objectifs de développement durable, nous devons commencer par veiller à ce que les plus vulnérables d'entre nous ne souffrent pas de la faim et qu´ils aient une chance équitable de vivre une vie significative, bien informée et digne » conclut le politologue.

Notons que sur les 74 présidents de l'AG de l'ONU depuis sa première session ordinaire en 1946, seulement 11 sont issus du continent africain. Le Nigéria revient pour la seconde fois après avoir présidé sa 44eme Session en 1989 avec Joseph Nanven Garba.

Les autres anciens présidents africains sont, Alex Qaison Sackey (Ghana, 1964, 19eAG), Angine Brooks (Libéria, 1969, 24eAG), Abdelaziz Bouteflika (Algérie, 1974, 29eAG), Salim A. Salim (Tanzanie, 1979, 34eAG), Paul J.F. Lusaka (Zambie, 1984, 39eAG), Joseph Naven Garba (Nigéria, 1989, 44eAG), Amara Essy (Côte d'Ivoire, 1994, 49eAG), Théo Ben Gurirab (Namibie, 1999, 54eAG), Jean Ping ( Gabon, 2004, 59eAG) et Sam Kouteba (Ouganda, 2014, 69eAG).