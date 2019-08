Sénégal: Industries alimentaires - Très fort abaissement de l'activité de fabrication de sucre

L'activité de production des industries alimentaires a régressé de 14,1% par rapport au mois précédent selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie(Ansd).

Cette évolution est notamment liée à un abaissement de l'activité de fabrication de sucre (-53,5%) et de transformation et conservation de poissons, crustacées et mollusques (-45,4%).

Toutefois, note cette direction du ministère de l'Economie, du Plan et de la coopération, cette baisse est, néanmoins, atténuée par un accroissement de l'activité de fabrication de produits à base de tabac (+76,5%), de corps gras (+72,1%), de boissons (+20,1%), de travail de grains, fabrication d'aliments pour animaux (+18,7%) et de transformation et conservation de fruits et légumes (+18,1%).

En référence au mois de juin 2018, la production des industries alimentaires a progressé de 3,5%. Le cumul sur les six premiers mois de 2019 a crû de 1,5%, comparé à celui de la période correspondante de l'année précédente.