Soudan: Imam - Les Déclarations du Premier ministre montrent des bases claires

Khartoum — - Le Leader du Mouvement de Libération du Soudan- MPLS 2ème Révolution-, Abul-Ghassim Imam a salué les déclarations du Premier ministre Abdullah Hamdouk et les a décrites comme des Bases Responsables et des Caractéristiques de la Scène appelant à mettre un Plan d'Action apparent pour les Exécuter afin de sortir le pays de la Crise.

Imam s'est félicité dans une déclaration faite à SUNA du Contenu du Document Constitutionnel qui inclut la Formation d'une Commission de la Paix pour examiner les Accords précédemment signés avec les Mouvements Armés.

"Malgré notre position vis-à-vis du Document Constitutionnel, nous le Saluons car il reconnaît des Accords Tels que les Accords Internationaux et Locaux résolvent de Grands Défis, et nous Soutenons leur Révision et leur Achèvement pour établir une Paix Globale et éviter le Retour à la Guerre", a déclaré Imam. Il a affirmé que la Commission de la Paix contribuerait à l'instauration de la Sécurité, de la Stabilité et du Rapatriement des Personnes Déplacées et des Réfugiés dans leur Régions propres.

Le Leader du MPLS 2ème Révolution a exhorté le Peuple et les Partis Politiques Soudanais à s'unir et à Utiliser Collectivement les Potentialités du pays pour parvenir à une Paix Globale, à mettre fin à la Guerre et à Réparer le Tissu Social, estimant que 60 ans de Fluctuations Politiques étaient suffisants.