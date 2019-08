Cote d'Ivoire: Le Premier ministre offre une ambulance à l'hôpital de Toumodi

Il y aura désormais moins de problèmes pour les évacuations sanitaires à l'hôpital général de Toumodi. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, lors de la cérémonie d'hommage de la région du Bélier au chef de l'Etat samedi 10 août dernier, a offert au nom du chef de l'Etat, une ambulance.

Ce don vient s'ajouter aux nombreux acquis enregistrés pour la seule ville de Toumodi. Ce sont entre autres la réhabilitation de l'hôpital général, la restauration de l'ancienne résidence du médecin Félix Houphouët-Boigny en poste dans cette ville pour servir désormais de musée ; 5 kilomètres de bitume et des travaux d'assainissement et de voirie, l'électrification des nouveaux quartiers et des travaux pour l'adduction d'eau potable.

A cela s'ajoute la promesse ferme faite par le chef de gouvernement d'étudier, en relation avec le Président de la République, de façon diligente les dossiers contenus dans le livre blanc de 2013 réactualisé à la faveur de cette cérémonie d'hommage.

Le chef du Gouvernement donné le ton des futurs chantiers de développement en offrant une nouvelle ambulance à l'hôpital général de Toumodi avant le début des travaux de sa réhabilitation.

Ce don qui va permettre des évacuations de malades pour des cas difficiles et délicats vers des hôpitaux et structures sanitaires avec de meilleurs plateaux techniques, a été remis dimanche matin aux autorités de l'hôpital par le Dr Raymonde Goudou Coffie, ministre de la Modernisation de l'Administration et du Service public, en présence des autorités préfectorales.

Avec ce don , le gouvernement témoigne une fois encore que la santé des Ivoiriens est une priorité. Et qu'il est indispensable pour garantir le succès de la Couverture maladie universelle, de doter le pays de structures sanitaires de qualité en nombre et bien équipées à chacun des 3 niveaux de la pyramide sanitaire.