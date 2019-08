Soudan: La restructuration de SNRS est un accomplissement des promesses militaires

Khartoum — Le politologue Naji Ali Albashir a affirmé que la structure du 'Service National de Renseignement et de Sécurité (SNRS)' et sa dénomination en 'Service de Renseignements Généraux (SRG) et le démantèlement de 'l'Autorité des Operations' n'auraient pas été possibles sans l'engagement des forces armées - qui ont pris parti pour la révolution - à leur pactes.

Naji a ajouté que les étapes de la restructuration consistaient à démanteler les opérations et à ses membres de choisir entre rejoindre les Forces de Soutien Rapide ou les Renseignements Militaires ou le retraitement.

De son côté, le politologue Osama Said a souligné le parti pris précoce du Lt-Gen. Mohamed Hamdan Daglo et les Forces de Soutien Rapide en faveur des manifestants au Commandement Général, ainsi que la manière dont ces forces ont encerclé les manifestants et les ont protégées de toutes les campagnes organisées par les partisans de l'ancien régime afin de démanteler le sit-in devant le commandement général.

M. Osama a déclaré que Lt-Gen. Humaidti avait promis aux révolutionnaires de chercher dès le début -avec ses camarades militaires- à restructurer le (SNRS) et non à le dissoudre et les voici en démantelant ' l'Autorité des Opérations', ils respectent leurs engagements complets soulignant que le SRG restera vigilant pour protéger les acquis de la révolution et mettre en œuvre ses programmes et ses objectifs.