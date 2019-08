Nigeria: Ambassade du Soudan à Abuja - L'accord nécessite un réel soutien

Khartoum — L'ambassade du Soudan à Abuja- Nigeria- a appelé la communauté internationale à soutenir l'accord historique signé entre les Forces de Liberté et de Changement FLC et le Conseil Militaire de Transition (CMT), soulignant que cet accord nécessitait un réel soutien pour sa mise en œuvre.

Le Soudan cherche à rétablir sa position naturelle au sein de l'Union Africaine, de l'Organisation de la Coopération Islamique, de la Ligue des États arabes, du Mouvement des pays non alignés, des Nations Unies et d'autres organisations régionales et internationales, ainsi que de renforcer les relations de coopération avec les pays frères et amis - a indiqué l'ambassade dans une déclaration obtenue par SUNA.

L'ambassade a réitéré ses remerciements et la gratitude du peuple soudanais à l'Union Africaine, de la République fédérale démocratique d'Éthiopie et à leurs émissaires qui ont été dévoués et patients et ont mis à profit leur expertise diplomatique pour le succès des négociations.