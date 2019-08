Afrique: Jeux africains 2019 / Triathlon - Médaille d'argent pour l'Algérie en relais mixte

RABAT - La sélection algérienne de triathlon a décroché la médaille d'argent dans l'épreuve de "relais mixte" des 12emes Jeux africains 2019, disputée dimanche à la vallée Bouregreg près de Rabat (Maroc).

Le quatuor algérien composé de Hellal Oussama, Nazim Benyelles, Amina Mandji et Kahina Mebarki, a pris la 2e place en réalisant un chrono de 1 h 17 min, 49 sec, derrière la Tunisie qui décroché la 1re place en (1h16min 30sec) alors que l'Egypte a pris la 3e place en (1h 17min 57sec).

L'épreuve du relais mixte de triathlon consiste à concourir dans 3 disciplines (natation, course à pied et cyclisme).

L'entraîneur national de la sélection algérienne de triathlon, Salah Lergam, s'est montré satisfait du rendement obtenu par son équipe lors du rendez-vous marocain.

"Nous avons souffert beaucoup pour l'existence de cette discipline sur le plan national, et en même temps notre présence en décrochant une médaille d'argent en relais mixte et une médaille de bronze obtenue par Oussama Hellal en simple, et ce dans une compétition de haut niveau comme les Jeux africains, a t-il déclaré à l'APS.

La Fédération algérienne de triathlon, était rappelle t-on, gelée depuis deux ans par le Ministère de la Jeunesse et des sports, avant de reprendre ses activités en 2019.

"Personne ne misait sur notre sélection lors des JA-2019 au Maroc. Mais nous avons réussi à remporter deux médailles pour notre 1re participation continentale. Cela augure un avenir brillant. Nous allons continuer le travail afin d'obtenir des résultats meilleurs", a t-il ajouté.

L'Algérie avait décroché hier (samedi) une médaille de bronze grâce à Oussama Hellal en individuel, en bouclant le parcours en 58 minutes et 47 secondes. Il a été devancé par deux Marocains Siwane Badr (57.48) et Mohamed Essadiq (58.04).

Chez les dames, les Algériennes Kahina Mebarki (1:11.38) et Imene Maldji (1:12.57) ont terminé respectivement à la 5e et 6e places de leur course.

La médaille d'or de l'épreuve féminin est revenue à l'Egyptienne Basmla El Salamoney (1:07.34), devant les Zimbabwéennes Laurelle Brown (1:07.52) et Andie Kuipers (1:08.57).