Congo-Kinshasa: Sylvestre Ilunga - Le gouvernement affiche complet !

Jamais la Cité de l'Union Africaine, à Mont-Ngaliema, n'aura été à l'épicentre de toutes les réflexions, sollicitations, curiosités et pressions que dans la journée de ce dimanche 25 août jusqu'à ce lundi 26 août 2019 où des tractations politiques, longtemps menées, toilettées, réglées ou ajustées, ont trouvé, enfin, leur exécutoire dans la publication d'une nouvelle équipe gouvernementale que devra conduire le Professeur Sylvestre Ilunga Ilunkamba, nommé aux fonctions de Premier Ministre, depuis le 20 mai 2019.

Peu avant de s'envoler ce lundi matin pour Tokyo, au Japon, où il participera, du 28 au 30 août, à la TICAD 7, Félix Tshisekedi a donc laissé, derrière lui, le gouvernement au complet. Ainsi, l'Assemblée Nationale, convoquée en session extraordinaire, du 19 août au 7 septembre 2019, se devra-t-elle de l'investir, conformément à la Constitution et aux lois de la République. D'ores et déjà, il va sans dire que le Discours-Programme de l'action du Premier Ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba interviendra, si tout va bien, d'ici la fin de cette semaine. Auparavant, il est prévu un séminaire d'immersion consistant à rappeler l'essentiel des valeurs devant constituer les forces motrices dont les membres de ce tout nouveau gouvernement se serviront pour gérer au mieux, la politique de l'Etat dans tous les secteurs de la vie nationale.

Nouveau paysage

Au total, 65 membres constituent ce gouvernement. 42 viennent du Front Commun pour le Congo. Tandis que 23 sortent des entrailles de Cap pour le changement. Après une harassante attente de plus sept mois depuis que Félix Antoine Tshisekedi, investi le 24 janvier 2019, est arrivé aux commandes de l'Etat, c'est ce lundi 26 août 2019, vers de petites heures du matin, que la RD. Congo dispose, désormais, d'un nouveau gouvernement. Déjà, lors de son récent séjour à Luanda, en Angola, l'actuel Chef de l'Etat attribuait le temps consommé dans ces laborieux pourparlers comme une occasion inouïe sans laquelle les négociateurs du Front Commun pour le Congo et de Cap pour le changement n'auraient nullement réussi à harmoniser les vues autour d'un programme commun, d'un Accord de gouvernement et à dégager, finalement, des priorités fondées sur la fibre idéologique axée sur les principes sacro-saints de la social-démocratie.

Socle

Il était question, expliquait-il également, de se connaître et d'affiner des relations - loin des positions protagonistes d'hier, d'avant les élections du 30 décembre 2018, pour cimenter autour d'un nouveau socle, la coalition et définir, de manière rationnelle, comment les deux méga plateformes devraient-elles mettre en synergie leurs forces et diriger ensemble le pays.

Ce n'était pas du temps perdu, insistait-il. Comme pour dire qu'il ne fallait pas forcément y aller à tue-tête, ni à l'emporte-pièce.

Car, à l'en croire, après d'âpres discussions, les choses peuvent maintenant décoller dans la perspective de faire asseoir l'alternance démocratique et orienter le pays vers de nouveaux horizons.