Algérie: Ligue 2 (1e j) - L'USMH et le MOB trébuchent d'entrée, l'ASK et le RCA réussissent leur retour

Alger — L'USM El-Harrach et le MO Béjaïa ont raté leurs débuts en Ligue 2 de football, en s'inclinant en déplacement lors de la 1ère journée du championnat disputée vendredi et samedi.

La formation harrachie n'a pas fait le poids du côté de la capitale du "Titteri" en s'inclinant d'entrée face à l'Olympique Médéa (2-0), alors que le MO Béjaïa, considéré pourtant comme l'un des prétendant pour l'accession, a chuté à l'Est du pays face à l'un des trois promus l'AS Khroub (1-0).

Le RC Arbaâ, l'autre promu, a démarré le nouvel exercice du bon pied en dominant la JSM Skikda (2-0), confirmant ainsi ses ambitions de jouer l'accession cette saison.

En revanche, l'Olympique Arzew, qui a retrouvé la Ligue 2 au même titre que l'ASK et le RCA, a été tenu en échec devant son public par l'A Boussaâda (1-1).

La JSM Béjaïa, qui a raté de peu l'accession en Ligue 1 lors du précédent exercice, a été accrochée à la maison par le WA Tlemcen, dans une rencontre qui s'est disputée à huis clos.

Dans le derby de l'Est, le DRB Tadjenanet n'a pas raté l'occasion d'engranger ses trois premiers points de la saison, en battant facilement l'USM Annaba (2-0). La formation d'Annaba s'est présentée avec un effectif amoindri, en raison de la non-qualification de ses nouvelles recrues estivales pour dettes impayées.

En ouverture de cette journée inaugurale vendredi, la logique a été plutôt respectée avec la victoire des équipes locales, à l'exception du match entre le nouveau promu l'OM Arzew et l'A Boussaâda (1-1) et celui entre le MC El-Eulma et l'ASO Oran (0-0).

La 2e journée se jouera les 30 et 31 août, et sera marquée par deux derbies : au centre USM El-Harrach - RC Arbaâ, et à l'ouest ASM Oran - OM Arzew.