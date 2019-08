Algérie: Jeux Africains (Tennis de table par équipes) - Médaille de bronze pour l'Algérie en dames

Rabat — L'équipe algérienne de tennis de table (dames) a remporté la médaille de bronze du tournoi par équipes des 12es Jeux Africains de Rabat au Maroc (19-31 août), après sa victoire face à la Tunisie sur le score de 3 à 1 en match de classement joué à salle Omnisports Moulay El Hassan à Rabat.

Composée de Hiba Feredj, Loghraibi Lynda et Katia Kessaci, l'équipe algérienne n'a laissé aucune chance aux Tunisiennes en enlevant les quatre matchs.

Hiba Feredj a ouvert l'appêtit à ses compatriotes en battant son adversaire Manel Baklouti 3-1 (3-11, 11-9, 11-5, 11-9) lors du premier match, avant que Loghraibi ne lui emboite le pas face à Safa Saidani 3-1

(11-2, 9-11, 11-6, 11-6). Au match suivant, Katia Kessaci a été défait par Fadwa Garci 1-3 (9-11, 6-11, 11-8, 8-11), mais Loghraibi a scellé le sacre de l'équipe algérienne face à Manel Baklouti 3-1 (11-6, 11-6, 4-11, 11-7).

Avec cette médaille de bronze, l'équipe algérienne dames a réédité la performance des 11es Jeux Africains à Brazzaville au Congo, où elle avait réalisé la même performance. La 4e place du tournoi par équipe est revenue à la Tunisie qui prend l'autre médaille de bronze malgré sa défaite (le podium en tennis de table est composé de quatre équipes).

A Rabat, l'équipe algérienne avait espéré mieux avant d'affronter l'Egypte en demi-finale, mais les Egyptiennes par leur supériorité ont eu le dernier mot.

Face à l'Egypte, l'équipe algérienne composée du trio, Lynda Loghraibi, Widad Nouari et Katia Kessaci, n'a réussi à prendre qu'un seul set remporté par Loghraibi face Yousra Helmy 1-3 (6-11, 11-6, 5-11, 9-11).

Ses compatriotes n'ont pas pu faire mieux, puisque Kessaci a perdu face à Abdel-Aziz Farah 3-0 (2-11, 3-11, 5-1) et Nouari face à la capitaine égyptienne Dina Meshref 3-0 (2-11, 3-11, 1-11).

En quart de finale, l'équipe algérienne avait éliminé le Congo (3-0).

Le titre du tournoi par équipe des JA-2019 est revenu à l'Egypte vainqueur du Nigeria 3-2, dans un match très disputé qui a permis aux Egyptiennes de se qualifier aux Jeux Olympiques de Tokyo au Japon (JO-2020).

Chez les messieurs, l'équipe algérienne composée du quatuor (Mohamed Sofiene Boudjadja, Larbi Bouriah, Abdelbasset Chaichi et Sami Kherouf) s'est contentée de la 9e position.

La médaille d'or est revenue à l'Egypte (qui a arraché le ticket pour les JO-2020), devant le Nigeria, alors que les médailles de bronze ont été remportées par la Tunisie et le Congo.

Le tournoi africain par équipes de tennis de table (messieurs et dames) a regroupé 18 pays chez les masculins et douze (12) en féminine. Les médaillés d'or sont qualificatives aux Jeux Olympiques de Tokyo au Japon-2020, et les sept meilleures équipes aux Championnats du monde par équipes de 2020, prévus à Busan, en Corée du Sud.

Les compétitions de tennis de table se poursuivent à partir de dimanche avec le double mixte (25 août), le double messieurs et dames (26 août), individuel messieurs et dames (27, 28 et 29 août).