Algérie: Installation de M. Ounissi Khelifa dans ses fonctions de DGSN

Alger — Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Salah Eddine Dahmoune, a procédé, dimanche à Alger, à l'installation du nouveau Directeur général de la Sûreté national, Ounissi Khelifa, en remplacement de Abdelkader Kara Bouhadba.

Intervenant lors de la cérémonie d'installation, le ministre de l'Intérieur a mis en avant "les réalisations, rares dans le monde, accomplies par la police nationale en termes de professionnalisme et d'expérience", la qualifiant de "référence en matière de lutte contre le terrorisme, le crime organisé et autres fléaux sociaux".

"L'Algérie demeurera, grâce à ces réalisations, forte et sereine et préservera ses acquis de sécurité et de stabilité, fruits de lourds sacrifices consentis durant les périodes difficiles qu'a traversé le pays, et durant lesquelles cette institutions à payé de la vie de ses meilleurs fils, le prix de la pérennité de l'Etat et de la consécration de la stabilité, de la sécurité et de et la quiétude", a déclaré le ministre de l'Intérieur.

Rappelant que "c'est là aussi, le résultat de la conjugaison des efforts de tous les enfants de notre chère patrie et du soutien apporté aux différents corps de sécurité", M. Dahmoune s'est dit convaincu que "l'institution de la Sûreté nationale poursuivra, sous nouvelle Direction, ses efforts pour la préservation et le renforcement de tous les acquis".

Rendant hommage à l'ancien Directeur général de la Sûreté nationale pour ses efforts au service de l'Institution et de l'Algérie, le ministre a salué "son dévouement, sa discipline, sa rigueur et son expérience dans le travail de terrain".

M. Dahmoune a exhorté, par ailleurs, les cadres et agents de la Sûreté nationale à "déployer davantage d'effort dans leurs missions, sous la direction de l'un des enfants de la DGSN, qui a montré à travers les différents postes qu'il a eus à occuper un niveau élevé de professionnalisme, de compétence et de mérite, qui lui ont valu la confiance de l'Etat algérien pour occuper ce poste".

Il a mis l'accent, en outre, sur l'impératif de "travailler en coordination derrière la nouvelle direction d'autant que le pays traverse une conjoncture particulière impliquant un haut niveau de vigilance et de professionnalisme dans la mission de police tout comme dans celle de l'Armée nationale populaire (ANP), toujours dévouée au service du pays et du citoyen".

De son côté, l'ancien Directeur général de la Sûreté nationale, Abdelkader Kara Bouhadba, a réaffirmé "son attachement à servir le pays avec dévouement et abnégation d'autant que le pays a besoin aujourd'hui de tout un chacun pour préserver sa sécurité et sa stabilité".

Pour sa part, le nouveau DGSN a tenu à exprimer "toute sa reconnaissance aux hautes autorités du pays pour la confiance placée en lui pour la gestion des affaires de cette institution de sécurité, notamment en la conjoncture actuelle", appelant à la conjugaison des efforts au service du pays pour faire face aux différents défis et préserver la sécurité et la stabilité ".